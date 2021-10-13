Назначение пособия по беременности и родам

Вопрос: Работница 15.03.2021 вышла из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, отработала по 31.08.2021 и 01.09.2021 представила листок нетрудоспособности по беременности и родам за период с 24.08.2021 по 27.12.2021 (126 календарных дней), обязательные страховые взносы за период трудовой деятельности уплачены за неё более чем за 6 календарных месяцев.

Относительно какого месяца определяется расчетный период сентября или августа? Назначается ли пособие по беременности и родам за период с 24.08.2021 по 31.08.2021? Нужно ли решение комиссии для назначения пособия по беременности и родам?

Ответ:

Размер среднедневного заработка для исчисления пособия по беременности и родам работникам определяется за 6 календарных месяцев, предшествующих месяцу, в котором возникло право на пособие (расчетный период).

Днем возникновения права на пособие является первый день освобождения от работы согласно листку нетрудоспособности.

Следовательно, в приведенной ситуации расчетный период для исчисления пособия по беременности и родам работнице определяется относительно августа месяца (с 01.02.2021 по 31.07.2021).

Размер пособия по беременности и родам исчисляется путем умножения размера среднедневного заработка на число календарных дней, удостоверенных листком нетрудоспособности (за исключением периодов, за которые начислялась заработная плата или сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством).

В связи с тем, что работница работала в период 24.08.2021 по 31.08.2021 и ей за этот период начислена заработная плата, пособие по беременности и родам за период с 24.08.2021 по 31.08.2021 не назначается. Решение комиссии по назначению государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности в данном случае не требуется.

Пуховичский районный отдел Минского областного управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.