Назначение пособия по временной нетрудоспособности,  наступившей после увольнения с основного места работы

Вопрос: Работник, уволенный с основного места работы по соглашению сторон 18.01.2021, не являющийся получателем пенсии, 02.02.2021 получил травму в быту (далее — травма), а с 20.02.2021 был не трудоспособен в связи с общим заболеванием. Ему были выданы две справки о временной нетрудоспособности: за период с 02.02.2021 по 19.02.2021 (18 календарных дней) в связи с травмой и за период с 20.02.2021 по 06.03.2021 (15 календарных дней) в связи с общим заболевание.

Имеет ли право бывший работник на пособия по временной нетрудоспособности, наступившей после увольнения? Куда, и с какими документами необходимо обратиться?

Ответ: Как установлено пунктом 8 Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 N 569 (далее — Положение), лицам, у которых временная нетрудоспособность в связи с заболеванием или травмой продолжительностью более 30 календарных дней наступила в течение 30 календарных дней после прекращения трудового договора (кроме трудового договора о работе по совместительству) по уважительным причинам, пособие в порядке исключения назначается комиссией по назначению пособий областных (Минского городского) управлений Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее — комиссия органов Фонда).

При этом на период, за который производится выплата пенсии, пособие по временной нетрудоспособности не назначается.

Временная нетрудоспособность считается непрерывной (для исчисления пособия), если период освобождения от работы согласно листкам нетрудоспособности длится непрерывно и в указанный период не наступили обстоятельства, влияющие на размер пособия, или новый случай временной нетрудоспособности, указанный в пункте 2 Положения, либо случай временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой, не связанными с причиной инвалидности, после установления инвалидности. При этом, заболевание и травма, длящиеся непрерывно, относятся к одному случаю нетрудоспособности.

Учитывая, что в указанной ситуации соблюдены все условия п.8 Положения (временная нетрудоспособность в связи с заболеванием и травмой продолжительностью более 30 календарных дней наступила в течение 30 календарных дней после увольнения по соглашению сторон) гражданин имеет право на назначение пособия за общий период нетрудоспособности с 02.02.2021 по 06.03.2021.

Для назначения пособия гражданин должен обратиться в любой территориальный орган Фонда социальной защиты населения с паспортом, трудовой книжкой и документом, удостоверяющим временную нетрудоспособность (справка о временной нетрудоспособности). Сведения о решении комиссии органов Фонда о назначении пособия направляется в организацию здравоохранения для замены справки о временной нетрудоспособности на листок нетрудоспособности, гражданину и плательщику по последнему месту его работы. После представления гражданином листка нетрудоспособности плательщик производит исчисление суммы пособия и его выплату (за вычетом налогов и удержаний) гражданину.

По всем вопросам, касающимся уплаты ИП страховых взносов, назначения пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, необходимо обращаться в Пуховичский районный отдел Миноблуправления Фонда социальной защиты населения по адресу ул. Ленинская, 46, г. М. Горка, 222811. Телефоны 8 (01713) 35787, 35882, 35559, 35060, 60809, 60810.