Сельское хозяйство 

Назван лучший машинный двор среди сельхозорганизаций района

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Водитель Руслан Сидоренко и заместитель директора по механизации Александр Лещенко.

Подведены итоги  ежегодного районного смотра-конкурса по благоустройству машинных дворов, готовности ремонтно-обслуживающих баз и машинно-тракторных парков к работе в зимних условиях и к полевым работам 2021 года.

Как отметил главный государственный инспектор сектора по надзору за  техническим состоянием машин и оборудования Пуховичского района Егор Гончарик, комиссия определяла победителей по ряду показателей. Среди них  — состояние прилегающих к машинному двору территорий,  благоустройство машинного двора, состояние отдельно выделенной площадки для стоянки рабочей сельскохозяйственной техники или подлежащей ремонту  техники. Оценивалось также состояние площадки для  складирования и хранения металлолома,  утильных шин, площадки для   наружной мойки  сельскохозяйственной техники. Немаловажными   являются и  условия в санитарно-бытовых  помещениях  машинного двора (комнатах отдыха,  для  приема  пищи,  душевых и гардеробных).

Первое место в смотре-конкурсе занял машинный двор ОАО “Голоцк”, второе СУП “Дукора-Агро”,  третье присуждено СПФ “Дричин”. Отмечена   также  хорошая   работа по подготовке  к смотру руководителей  и  инженерно-технических    работников     СХФ  “Светлая нива” и ОАО  “Рождественское-Агро”.

ОАО “Голоцк” занимает первое место в смотре-конкурсе не впервые. А в 2019  году  машинный двор хозяйства занял  третье место в республике. Заместитель директора по механизации ОАО “Голоцк” Александр Лещенко рассказывает, что во многом это благодаря слаженной работе всех механизаторов.

—  На машинном дворе мы поддерживаем порядок круглый год. Будем стараться и дальше создавать хорошие условия труда для наших механизаторов и  водителей.

В 2020 году машинный парк ОАО “Голоцк” пополнился: купили трактор  New Holland, погрузчик “Амкадор”, — отмечает  Александр Сергеевич. — Летом приобрели  немецкую сеялку  Pronto 6DC, машину для внесения минеральных  и  жидких органических удобрений, а также два легковых  автомобиля и  микроавтобус для подвоза людей на работу.

Хорошо следят за своей техникой механизаторы Олег Марков, Александр Расолько, Александр   Лях,   Виталий  Гаравский.  Победа в  районном смотре-конкурсе даст стимул для еще более плодотворной работы.

Сейчас в мехмастерских сельхозорганизации завершаются ремонты. Также механизаторы готовятся к прохождению технического осмотра, который начнется в феврале.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

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