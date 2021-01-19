Назван лучший машинный двор среди сельхозорганизаций района

Подведены итоги ежегодного районного смотра-конкурса по благоустройству машинных дворов, готовности ремонтно-обслуживающих баз и машинно-тракторных парков к работе в зимних условиях и к полевым работам 2021 года.

Как отметил главный государственный инспектор сектора по надзору за техническим состоянием машин и оборудования Пуховичского района Егор Гончарик, комиссия определяла победителей по ряду показателей. Среди них — состояние прилегающих к машинному двору территорий, благоустройство машинного двора, состояние отдельно выделенной площадки для стоянки рабочей сельскохозяйственной техники или подлежащей ремонту техники. Оценивалось также состояние площадки для складирования и хранения металлолома, утильных шин, площадки для наружной мойки сельскохозяйственной техники. Немаловажными являются и условия в санитарно-бытовых помещениях машинного двора (комнатах отдыха, для приема пищи, душевых и гардеробных).

Первое место в смотре-конкурсе занял машинный двор ОАО “Голоцк”, второе — СУП “Дукора-Агро”, третье присуждено СПФ “Дричин”. Отмечена также хорошая работа по подготовке к смотру руководителей и инженерно-технических работников СХФ “Светлая нива” и ОАО “Рождественское-Агро”.

ОАО “Голоцк” занимает первое место в смотре-конкурсе не впервые. А в 2019 году машинный двор хозяйства занял третье место в республике. Заместитель директора по механизации ОАО “Голоцк” Александр Лещенко рассказывает, что во многом это благодаря слаженной работе всех механизаторов.

— На машинном дворе мы поддерживаем порядок круглый год. Будем стараться и дальше создавать хорошие условия труда для наших механизаторов и водителей.

В 2020 году машинный парк ОАО “Голоцк” пополнился: купили трактор New Holland, погрузчик “Амкадор”, — отмечает Александр Сергеевич. — Летом приобрели немецкую сеялку Pronto 6DC, машину для внесения минеральных и жидких органических удобрений, а также два легковых автомобиля и микроавтобус для подвоза людей на работу.

Хорошо следят за своей техникой механизаторы Олег Марков, Александр Расолько, Александр Лях, Виталий Гаравский. Победа в районном смотре-конкурсе даст стимул для еще более плодотворной работы.

Сейчас в мехмастерских сельхозорганизации завершаются ремонты. Также механизаторы готовятся к прохождению технического осмотра, который начнется в феврале.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.