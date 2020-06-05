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Названы победители конкурса «Я б в спасатели пошел»

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Подведены итоги совместного конкурса нашей газеты и Пуховичского РОЧС «Я б в спасатели пошел».

В этот раз мы предложили пуховчанам пофантазировать, каким может быть костюм или техника спасателей. Победителем в номинации «Костюм спасателя» стала трехлетняя Арина Васильчик из Марьиной Горки. Огнетушитель и каска были связаны из пряжи специально для конкурса.

Арина Васильчик, г. Марьина Горка. 

В номинации «Техника спасателей» победителями жюри назвало воспитанниц ГУО «Пуховичский районный социально-педагогический центр» — Ариану Логвин (13 лет) и  Надежду Шелег (9 лет). Девочки на картонной основе из соленого теста сделали средний многоцелевой вертолет Ми-8.

Ариана Логвин, 13 лет, Надежда Шелег, 9 лет

Специальным призом отмечен Илья Гирин (3 года) из агрогородка Блужа.

Илья Гирин, 3 года, аг. Блужа.
Костюм детского пожарного.Все декорации нарисованы. Машинку из картона Илья сделал сам.

В ближайшее время победители получат свои призы.

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