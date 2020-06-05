Названы победители конкурса «Я б в спасатели пошел»

Подведены итоги совместного конкурса нашей газеты и Пуховичского РОЧС «Я б в спасатели пошел».

В этот раз мы предложили пуховчанам пофантазировать, каким может быть костюм или техника спасателей. Победителем в номинации «Костюм спасателя» стала трехлетняя Арина Васильчик из Марьиной Горки. Огнетушитель и каска были связаны из пряжи специально для конкурса.

В номинации «Техника спасателей» победителями жюри назвало воспитанниц ГУО «Пуховичский районный социально-педагогический центр» — Ариану Логвин (13 лет) и Надежду Шелег (9 лет). Девочки на картонной основе из соленого теста сделали средний многоцелевой вертолет Ми-8.

Специальным призом отмечен Илья Гирин (3 года) из агрогородка Блужа.

В ближайшее время победители получат свои призы.