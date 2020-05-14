Не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию — почему многие безразличны к себе и окружающим

Городской автобус в час пик не такой полный, как это бывает зимой, но, тем не менее, свободных мест обычно нет. Тут и хотел бы соблюсти необходимую дистанцию, но сделать это сложно. Однако, мне кажется, ситуация эта мало кого беспокоит: пассажиров в масках на весь автобус человек 5, да и контролер чаще всего также без маски и перчаток…

Магазин — место, которое, как и транспорт, не исключишь из списка необходимых для посещения. Считаю: из шести человек в очереди только два в маске. Седьмой пристроился прямо за спиной крайнего и на замечание соблюсти дистанцию красноречиво покрутил у виска…

Эти картины из нашей новой жизни говорят о том, что эпидемия коронавируса стала для нас не только испытанием, но и проверкой на сознательность общества. И, к сожалению, не думаю, что все мы сегодня можем пройти эту проверку, потому что из всего того, что нам рекомендовано врачами делать в целях профилактики, мы и половины не выполняем.

В любое другое время, наверное, не стоило бы от этого так огорчаться, но сегодня, глядя на людей, находящихся в магазинах, куда не запрещен доступ даже тем, кто находится на изоляции и легко переносит заболевание, на едущих в транспорте и не соблюдающих никаких мер профилактики, я думаю о медицинских работниках, на которых в итоге ляжет нагрузка по лечению еще большего числа пациентов. Причем добровольных…

— Наблюдая подобные ситуации, и я чувствую обиду за своих коллег, которые уже третий месяц, рискуя своим здоровьем, круглосуточно работают, спасают жизни, проводят эпидемиологические расследования, локализуют очаги инфекции,— говорит главный санитарный врач района Елена Пархимчик. — А ведь совершенно несложное выполнение элементарных рекомендаций поможет предотвратить целую цепочку последовательного инфицирования друг друга, обезопасить своих близких и облегчить жизнь медицинских работников. Мы провели огромную профилактическую работу по информированию населения о мерах профилактики, работали и работаем с объектами торговли, общепита, с предприятиями и организациями, выносим рекомендации, которые нужно принимать как руководство к действию, если вы понимаете, что такое сознательность.

Нужно сказать, что руководители всех торговых объектов обеспечили своих работников необходимыми средствами защиты органов дыхания и рук, но каждый из нас может видеть, что далеко не все продавцы соблюдают требования: игнорируют ношение масок и перчаток, ссылаясь на неудобства. А ведь именно продавцы (как и контролеры) входят в группу профессионального риска инфицирования, ежедневно контактируя с большим количеством покупателей, в том числе из Минска и других районов.

Действительно, можно ругать всех подряд за то, что каждый день прибавляются в статистике цифры новых инфицированных людей, можно сетовать на отсутствие карантинных мер, а можно задать вопрос себе: что лично я сделал для собственной безопасности? Как я сам стремлюсь не добавить врачам работы, а себе проблем? Почему мне сложно надеть маску в общественном месте, оказав тем самым уважение к другим людям? И что случится со мной, если я из того же уважения не буду вторгаться в личное пространство рядом стоящего человека хотя бы на 1-1,5 метра?

Ответьте на эти вопросы и поймите, насколько вы уважаете правила, введенные для сохранения здоровья каждого из нас. И поймете тогда, насколько вы уважаете общество…

Определенно, коронавирус изменит многое в нашей жизни, открыв нам глаза на то, кто мы есть по отношению друг к другу.

Елена МАКСИМОВА.