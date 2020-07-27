Не только бассейн — чем пуховчан порадует «Аквамарин»

Это событие для нашего города и района, пожалуй, одно из самых ожидаемых за последние годы. Согласитесь, так много надежд мы с вами в разное время связывали со строительством в Марьиной Горке бассейна. Да, недалеко Минск с десятками предложений. Рядом и Червень, где уже несколько лет назад появился бассейн. Но все были уверены, что и нашему городу также нужен такой спортивный комплекс, ведь с каждым годом интерес к здоровому образу жизни закономерно растет. Впрочем, одной уверенности было недостаточно, и по разным причинам с бассейном у нас как-то все не складывалось.

Однако в прошлом году на площадку по улице Восточная пришла техника, и надежда затеплилась: все-таки бассейну быть!.. К счастью, не отобрала ее у нас и начавшаяся пандемия: на стройплощадке постоянно шла работа, а в конце строительства ежедневно здесь трудилось до 130 человек. Строители сделали все возможное, чтобы не позже запланированного срока порадовать пуховчан, и ко дню рождения нашего города приурочили торжественное открытие плавательного комплекса, имя которому («Аквамарин») мы, к слову, выбирали все вместе.

— На строительстве плавательного комплекса было освоено порядка 11 миллионов рублей, которые были выделены из областного и районного бюджетов, — рассказывает директор ГП «УКС Пуховичского района» Владимир Курлович. — Генподрядчиком выступило СУ-20 ОАО «Минскпромстрой» — организация, имеющая опыт строительства спортивных объектов. Для осуществления работ ими привлекались около 20 подрядных организаций, в том числе и пуховичские. ОАО «Пуховичское агропромэнерго» монтировало сети электроснабжения и связи, а коммунальное предприятие УП «Жилтеплосервис» КХ выполнило укладку плиточного покрытия на всей прилегающей территории, а также благоустроило ее, установив малые архитектурные формы, высадив зеленые насаждения и сформировав газоны.

Во время строительства плавательного комплекса был также произведен ремонт дорожного покрытия по улице Восточная. Она, к слову, стала шире на целую полосу в примыкании к объекту.

Заезд на парковку бассейна (86 машиномест) осуществляется по улице Евгения Микульчика, которая до начала строительства существовала только на карте. Но географический адрес нового спортивного комплекса с бассейном «Аквамарин» — улица Восточная, 2.

Теперь этот адрес стал и юридическим адресом Пуховичской СДЮШОР, куда я заглянула за несколько дней до официального открытия, чтобы поздравить спортсменов с новосельем.

— Быть новоселами в этом современном спортивном комплексе — просто неповторимые эмоции. Здесь для учащихся спортивной школы олимпийского резерва созданы замечательные условия, — рассказывает директор Пуховичской СДЮШОР Елена Черетаева. — Есть прекрасный зал для отделения вольной борьбы, есть лучший в районе тренажерный зал. Есть отдельно плавательный бассейн для взрослых и для детей. Теперь мы сможем открыть и отделение плавания. Специально для этого подали заявку на распределение к нам молодых специалистов — тренеров по плаванию.

Пуховчане, которые также придут в «Аквамарин», смогут не только поплавать: в ближайшем будущем заработает секция аквааэробики в дополнение к уже имеющейся группе по аэробике. Будут предоставляться услуги для самостоятельного занятия в тренажерном зале, а также для занятий с персональным тренером. К слову, зал оборудован самыми современными тренажерами при поддержке олимпийского комитета Беларуси.

К услугам посетителей комплекса — турецкая и финская баня с холодным бассейном, кресла-массажеры.

А на первом этаже заработает кафе, где можно будет отдохнуть после занятий спортом, встретиться с друзьями.

Если честно, во время экскурсии я ловила себя на мысли, что это все происходит будто не со мной: мы так долго жили мечтой о появлении в городе бассейна, что поверить в реальность происходящего (вот же он: ждет своих посетителей!) все равно было непросто. Но невероятно радостно от того, что есть теперь и у нас место, где созданы достойные условия для того, чтобы с пользой для здоровья проводить время. Причем проводить его всей семьей.

Елена ШАНТЫКО.