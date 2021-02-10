Не тот характер, чтобы наблюдать за жизнью коллектива со стороны. Рассказываем о ветеране труда ОАО “Агросимвол”

В ОАО “Агросимвол” трудится немало профессионалов своего дела. Один из них — ветеран труда Иосиф Марьянович Колодинский. Он работает в хозяйстве с 1971 года. Приехал из Столбцовского района и остался на пуховичской земле.

Сразу трудился главным агрономом, затем — заместителем председателя колхоза. С 1974 года по 1982 год работал председателем колхоза “Знамя коммунизма” (нынешний ОАО “Рождественское-Агро”). Потом вернулся в родное хозяйство — в колхоз “Искра”.

Иосиф Колодинский — справедливый, энергичный, опытный хозяйственник, человек дела. К нему с уважением относятся не только ветераны хозяйства, но и молодые специалисты, которые знают: Иосиф Марьянович всегда подскажет, поддержит добрым словом и советом.

Большой жизненный опыт, профессиональные знания помогают ему успешно трудиться и сегодня, хотя он мог бы спокойно отдыхать на пенсии. Но не тот характер, чтобы наблюдать за жизнью родного коллектива со стороны. К слову, и его жена Зинаида Степановна — также ветеран хозяйства. Вся жизнь ее связана с родной деревней. Она хорошо знает специфику работы мужа и во всем его поддерживает.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.