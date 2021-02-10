Не вакциной единой. Тунец поможет бороться с COVID-19

Ученые из Китая установили, что в мясе тунца содержатся вещества, убивающие возбудитель коронавирусной инфекции. Об этом сообщают «Известия».

Китайские ученые обнаружили в тунце вещества, способные бороться с SARS-CoV-2 — возбудителем COVID-19. Исследователи изучили 142 пептида, полученные из мышечных волокон рыбы, и обнаружили, что один из них разрушительно воздействует на патоген. Ученые надеются, что их открытие поможет создать пищевую добавку, позволяющую быстрее восстановить легкие пациентов с COVID-19 и ускорить их выздоровление.

Российские вирусологи считают, что работа в этой сфере — перспективное направление для терапии вирусных пневмоний. Но переходить на «тунцовую диету» не стоит, это не даст желаемого результата. Количество опасных для коронавируса пептидов, содержащихся в рыбе, слишком мало. В добавке или лекарстве их концентрацию придется значительно увеличить.

Пептиды природного происхождения эффективны в качестве антимикробных и противовоспалительных средств.

Источник: МЛЫН.BY.