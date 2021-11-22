Не забывайте носить маски, ПУХОВЧАНЕ!

В настоящее время в Беларуси не действует масочный режим. В общественных местах маски носить не обязательно. Однако эта мера все же остается одним из главных способов борьбы с COVID-19.

В связи с этим стоит напомнить, что ношение маски – дополнительная эффективная мера, которая в комплексе других мер (соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, мытьё рук с мылом, использование антисептика и дезсредств) помогает предотвратить распространение коронавирусной инфекцией.

Вирус передаётся воздушно-капельным (при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевым (с пылевыми частицами в воздухе), контактным (через рукопожатия, предметы обихода) путями. Логично, что маски значительно снижают риск заражения.

К примеру, ученые из Эдинбургского университета провели исследование, в котором изучили — как различного типа маски справляются с фильтрацией частичек размером до 0.007 микрон — к слову, размер вируса COVID-19 — от 0.1 до 0.14 микрон. В ходе исследования выяснилось, что простая одноразовая трехслойная медицинская маска задерживает 80% частиц! Но эта мера будет еще эффективнее, если маски будут носить люди с насморком, катаральными явлениями, которые, по сути, являются распространителями инфекции.

Чтобы заразиться коронавирусной инфекцией, прямой контакт с больным человеком не обязателен. Заражение COVID-19 может произойти в результате вдыхания воздуха, содержащего капли, выделившиеся из дыхательных путей больного.

Микрокапли мокроты и слюны разлетаются при кашле и чихании на расстояние от 90 см до 8 метров. Во время «чихательного» процесса в нижних дыхательных путях создается высокое давление — оно в десятки раз выше нормы, что позволяет мощной струе воздуха захватить и вынести из полости носа все попавшие туда инородные тела и раздражители. Скорость создаваемого при этом воздушного потока — 120-130 км в час, скорость распространения воздушного облака – 10-30 метров в секунду. Поэтому нет ничего удивительного в том, что брызги при чихании, если не прикрывать нос, разлетятся на всё и всех в радиусе как минимум двух метров. Расстояние зависит от физиологии человека, влажности и температуры окружающей среды. Примерно то же самое происходит при кашле.

Более крупные капли оседают на окружающих предметах и поверхностях, мелкие – долго находятся в воздухе и переносятся на расстояние до нескольких сот метров. Скорость оседания и испарения капель зависит от их размера, скорости выдоха, состава выдыхаемой жидкости, температуры и влажности окружающей среды. При этом вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких часов до нескольких дней.

Ладони – худший барьер для носовой взвеси: мало того, что она остаётся на ладонях, большая часть её оседает на поверхностях вокруг чихающего. Носовой платок защищает гораздо эффективней, но при этом на ладонях остаётся практически такое же количество микроорганизмов, как и при чихании в ладонь (ведь больной держит носовой платок в руках, периодически собирая его в комок и перекладывая из руки в руку). Таким образом, взявшись за поручень или любой другой предмет, больной распространит свои микробы. И только чихнув в локоть, можно максимально уберечь всех от своих микробов, но через прикосновение к одежде также произойдёт заражение.

В результате окружающие могут заразиться COVID-19, прикоснувшись сначала к этим предметам или поверхностям, а затем к глазам, рту или носу.

Именно поэтому необходимо держаться от больного человека на расстоянии не менее 1 метра и соблюдать рекомендованную социальную дистанцию даже здоровым людям. Ведь среди них могут быть бессимптомные носители, которые также являются источником заболевания коронавирусной инфекции.

Даже на улице в людном месте следует носить маску и дистанцироваться от прохожих. Во время движения расстояние между пешеходом, движущимся в одном направлении по одной линии со спортсменом не менее 4–5 метров, для бегущего спортсмена и велосипедиста оно должно составлять 10 метров, а для спортивного велосипеда — не менее 20 метров.

Когда кто-то во время бега дышит, чихает или кашляет, бактерии и вирусы остаются в воздухе и могут распространяться дальше двух метров. Человек, идущий рядом, входит в, так называемое облако капелек, и проходит сквозь него.

В условиях летней температуры ношение маски на лице может быть некомфортно и жарко. Что делать?

— Чаще меняйте — надевайте новую маску каждые 20-30 минут.

— Носите светлую маску — материал тёмного цвета притягивает тепло и создаёт риск перегрева.

— Лучше подойдут маски из тонкого хлопка, марли или медицинские – в них легче дышать.

— Правильно надетая маска, с удобной посадкой создаёт меньше дискомфорта: маска должна прилегать плотно, но не слишком туго, между ртом и тканью должно быть пространство.

— Для защиты кожи в условиях ношения маски лучше использовать увлажняющее средство (для профилактики микротравм и кожных раздражений), крем для защиты от воздействия ультрафиолетовых лучей, наносить минимум макияжа,.

Уважаемые жители Пуховичского района! Призываем вас не забывать носить маску в местах массового скопления людей, чтобы эффективнее бороться с распространением инфекции.

Станислав БЕЛОУСОВ.