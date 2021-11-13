Не забывайте тушить сигареты!

Не затушенные сигареты, оброненные в нетрезвом состоянии окурки — сегодня проблема, которая волнует сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Это одна из основных причин больших и непоправимых бед.

Сегодня потенциальными виновниками и жертвами пожаров являются люди, злоупотребляющие спиртными напитками. Как известно, человек в состоянии алкогольного опьянения полностью или частично теряет контроль над собой, над своими действиями и поступками. И здесь, как говорят, до беды недалеко.

Цепочка «рюмка — сон с сигаретой в постели», как правило, приводит к печальным последствиям. Зачастую даже при незначительных очагах загорания в огне гибнут люди. И это вполне объяснимо. Ведь в современном жилище большинство предметов изготовлено из синтетических материалов. И вещества, выделяемые при их горении, безусловно, высокотоксичны. Именно это, в первую очередь, приводит к отравлению человеческого организма при пожаре.

К сожалению, у истоков многочисленных трагедий те, кто однажды всерьез не задумался о смертельно опасной привычке курить в постели в состоянии алкогольного опьянения. Беда еще в том, что устроители подобных пожаров бездумно и легкомысленно приносят в жертву не только себя, но и окружающих.

Нельзя забывать, что алкоголь и курение чрезвычайно опасны в сочетании. В одном лице они трансформируются в огненную стихию. Укротить ее спасатели-пожарные смогут. Вот только спасти вашу жизнь — не всегда