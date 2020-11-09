«Не жди белочку – туши окурок!». Спасатели напоминают о частой причине пожаров

Для того, чтобы привлечь внимание к проблеме пожаров из-за неосторожного обращения с огнем при курении и напомнить о безопасности, Республиканский центр пропаганды МЧС с 9 ноября запускает новую информационно-пропагандистскую кампанию – «Не жди белочку – туши окурок!».

Ее целевая аудитория – люди, пренебрегающие правилами безопасности и считающие, что непотушенная сигарета – мелочь, которая не способна привести к трагедии.

Но как необычно подать злободневную проблему, чтобы заинтересовать целевую аудиторию и призвать ее изменить свое поведение? Конечно, при помощи креативных идей и юмора. Таким образом, главной «героиней» новой кампании станет белочка – юркий и шустрый зверек, который схватывает все на лету. Она очень любопытна и умна, поэтому способна быстро оказаться там, где выбрасывают тлеющий окурок, и потушить его вместо незадачливого и беспечного курильщика.

«Белочка пришла!» и «Не жди белочку – туши окурок!» – такие посылы лягут в основу кампании. Выбраны они неслучайно: во-первых, их комичность моментально включает воображение и позволяет ярко представить образы пушистых блюстителей правил безопасности, ведущих бой с непотушенными сигаретами. Во-вторых, всем известные ассоциации, которые возникают от этих фраз. Они будут особенно близки «группе повышенного риска» – людям, ведущим нетрезвый образ жизни, – для которых покурить в постели и уснуть – обычное дело. Благодаря такой легкой и шутливой форме слоганы кампании обязательно всплывут в сознании целевой аудитории, когда та в очередной раз будет доставать сигареты, и определенно заставит ее потушить окурки, чтобы «белочка не пришла».

Спасатели, как и всегда, подойдут к кампании масштабно и задействуют целый комплекс способов обратиться к беспечным курильщикам. Билборды, видеоролики, аудиореклама, воблеры и некхенгеры – все это поможет попасть точно цель и предупредить об ответственности за непотушенный окурок.

Пуховичский РОЧС.