Не знаешь броду, не суйся в воду!

Одной из социально значимых и актуальных проблем в летний период времени является гибель людей на водах. Основной пик гибели на водах граждан приходиться в период купального сезона.

За 2020 года на территории Пуховичского района в результате утопления погибло 8 человек.

Основными причинами гибели людей является купание в необорудованных местах, несоблюдение элементарных правил поведения на воде, купание в состоянии алкогольного опьянения.

С наступлением купального сезона прокуратура Пуховичского района просит придерживаться простых правил прописанных в п. 20 Правил охраны жизни людей на водах Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2009 года № 1663.

Согласно им отдыхающим запрещается:

1) купаться в запрещенных для купания местах рек, озер, водохранилищ, прудов и иных водоемов;

2) загрязнять и засорять водоемы, въезжать на территорию пляжей на транспортных средствах, нарушать режим содержания водоохранных зон;

3) распивать на пляже спиртные напитки;

4) заплывать за буи и другие знаки, обозначающие зоны купания;

5) подплывать к судам (моторным, парусным, весельным лодкам) и другим плавательным средствам;

6) взбираться на технические и предупредительные знаки, буи и прочие предметы;

7) прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, других сооружений, не приспособленных для этих целей;

8) использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению;

9) плавать на досках, лежаках, бревнах, автокамерах, надувных матрацах;

10) организовывать игры в воде, связанные с нырянием и захватом купающегося, а также совершать другие действия, которые могут стать причиной несчастного случая;

11) подавать ложные сигналы тревоги;

12) оставлять малолетних детей без присмотра;

13) стирать на пляжах белье и купать животных.

Выполнение данных правил поведения на водах поможет обезопасить ваш отдых или сохранить жизнь вам и вашим близким.

Старший помощник прокурора Пуховичского района юрист 1 класса В.К.Савицкий