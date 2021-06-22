Неделя молодежи стартовала в Беларуси

В Беларуси стартовала Неделя молодежи. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БелТА сообщил заместитель министра образования Александр Кадлубай.

«Ежегодно в последнее воскресенье июня Беларусь отмечает День молодежи. С 21 по 27 июня в нашей стране объявлена Неделя молодежи», — сказал Александр Кадлубай.

По его словам, сегодня молодежь составляет почти 30% населения планеты. «По данным Национального статистического комитета, в Беларуси проживает около 1,7 млн молодых людей, а это почти каждый пятый житель страны. Поэтому при определении общенациональных приоритетов в нашей стране обязательно учитываются интересы молодежи как наиболее активной части общества», — отметил замминистра.

В реализацию государственной молодежной политики вовлечены все без исключения государственные органы и организации всех форм собственности, общественные объединения, гражданское общество. «Это позволило создать успешную систему социальных, экономических, политических, организационных и иных мер, направленных на поддержку молодых граждан. На финансирование мероприятий подпрограммы «Молодежная политика» государственной программы «Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы будет направлено Br10 млн», — подчеркнул Александр Кадлубай.