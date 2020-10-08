Земляки Культура 

Немогаи, отзовитесь! Как ищут сведения о своих предках

69 Redactor Комментариев нет

Наше знакомство было случайным. Или все-таки закономерным? Наверное, люди, у которых пересекаются интересы,  со  временем  находят друг друга. Вот и меня нашли Николай и Виталий Немогай, потому что наши интересы в определенной области совпали: и они, и я интересуемся своей родословной и историей деревни  Бор Новоселковского сельсовета, где жили наши предки.  Я пока занимаюсь этим  довольно  поверхностно, а Николай Николаевич и Виталий Викторович — очень основательно.

Фамилия Немогай широко распространена в Пуховичском районе. Ее носят жители деревень Дричин, Копейное, Белое, Скобровка, Бор Новоселковского сельсовета.  Согласно архивным данным, большая  «диаспора»  Немогаев была в деревнях Клетишино, Омельно.  Семья с такой фамилией проживала на хуторе  Нивки  (располагался  между  Бором  и  Новоселками). Среди  всех  носителей  фамилии  исследователи стремятся  отыскать тех, кто  связан с ними  кровными  узами. Зачем? Интересно!

Николай Николаевич говорит, что процесс поисков напоминает детективное расследование: нужно опрашивать свидетелей, искать информацию в сетевых базах данных, книгах, архивных документах, сопоставлять найденные между собой сведения. Кроме того,  изучение истории семьи помогает узнать больше об истории и отдельного населенного пункта, и страны в целом. Например, в ходе поиска удалось  выяснить,  что  в  самом   конце   19 века крестьяне деревни  Боровая Слобода организовали «Осовское товарищество» и  приобрели у герцогини  Марии Львовны Гогенлоэ-Шиллингсфюрст (внучка российского фельдмаршала Петра Витгенштейна, жена канцлера  Германской  империи  Хлодвига Гогенлоэ) земли в районе деревни Горелец. Для их покупки был взят кредит в Крестьянском Поземельном банке. В архивах сохранились нотариальные записи, купчие крепости на приобретенные земельные угодья, планы участков, реестры членов общества, сведения об  уплате займа  процентов банку, приговоры — особый  вид  документов,  в  которых           закреплялись   решения  крестьянского  схода. Факт  вроде бы простой, но какое переплетение стран и фамилий!

Интерес к  своей родословной у разных людей проявляется в разном возрасте. Виталий Викторович рассказал, что для него изучение истории семьи началось еще в раннем детстве. Посещая с родителями кладбище в деревне  Бор, всегда спрашивал, кем его семье  приходились люди, чьи могилы они приводили в порядок. И слышал ответы: «Это старший брат деда Ивана, это младшая сестра бабушки Марины». А указанные на плитах годы рождения  — 1882, 1895, 1907 — уносили в прошлое. Он расспрашивал старших родственников о своих предках. К сожалению, как это нередко бывает, знания о них ограничивались только двумя-тремя  поколениями. Будучи студентом, обратился в Национальный исторический архив  Беларуси и  начал самостоятельный  поиск. Сейчас эту работу они  ведут  вместе с  Николаем Николаевичем.

Самым дальним общим для них пред-ком, которого удалось установить, стал  Исай Данилов Немогай,  родившийся в 1719 году. От него исследователи построили свое родословное древо, которое насчитывает порядка 120  имен. Это 7 поколений. К слову,  проведенные  исследования   дают  все  основания  полагать,  что  от него происходили  все  Немогаи  из   деревни  Бор.

В ходе поисков исследователям удалось отыскать немало интересных сведений о носителях фамилии Немогай из нашего района. Например, Григорий Иванович Немогай из Боровой Слободы  в 1878 году вошел в состав попечительского совета при Новоселковской церкви. Об этом писала газета   «Минские  епархиальные ведомости». В 1910-х годах наблюдается массовый переезд крестьян за океан — в Америку. Вот и  20-летние Ефросиния Немогай с мужем Ефимом Немогаем из той же деревни 15 мая 1913 года  сошли на берег Нью-Йорка, где в это время уже проживал Никифор Немогай.  Но в начале 20-х годов, узнав, что в России после революции произошли изменения, и земли можно получать бесплатно, они возвращаются в родную деревню. Ефросиния  Немогай дожила до середины 60-х годов, рассказывая  односельчанам  про  жизнь   в Америке.

В 1923 году жительница Боровой Слободы Мария Лукьяновна Немогай получила из рук главы Советской Беларуси  Александра Червякова грамоту за лучшую дойную корову и лучшую лошадь. При этом интересно  отметить,  что сын    Марии  Немогай — Константин Петрович Немогай, работавший старшим агрономом Пуховичской МТС, в 1933 году был арестован как член контрреволюционной организации, а один из ее внуков —  Иван Андреевич Немогай был заместителем председателя Пуховичского райисполкома и  является   почетным  гражданином  города   Марьина Горка.

Семью Немогаев, проживавшую  на хуторе Нивки, постигла трагическая судьба: в 1931 году их всех выслали в Пермский край России, где и сейчас живут потомки (об этом написано в изданной в 2013 году книге   «Белорусы  в  Пермском   крае:  очерки истории и этнографии»).

Наверное, есть немало людей, которые хотели бы заняться поиском своих корней, но не знают с чего начать. Можно с архивов. Виталий Викторович пояснил, какие сведения и где можно отыскать у нас в Беларуси. Так, в Национальном историческом архиве хранятся документы до 1917 года. Основной источник информации, из которого  можно почерпнуть  сведения о своих предках, это ревизские сказки (материалы переписей («ревизий») населения) и метрические книги, которые  велись в культовых учреждениях для записей актов о рождении, браке, смерти. Записи о родившихся содержат сведения о дате рождения, дате крещения, фамилии, имена и отчества родителей, их место жительство и сословие, а также восприемников (крестных). К великому сожалению, эти документы сохранились не полностью. К примеру, метрические   книги  приходской  Новоселковской церкви сохранились только в период с 1746 по 1865 год. При этом документы  «моложе» 1917 года хранятся в Минском областном архиве.

В помощь исследователям и сеть Интернет. Благодаря современным технологиям и социальным сетям, Николаю Николаевичу и Виталию Викторовичу удалось связаться с Немогаями, проживающими не только в Беларуси, но и в России, Украине, США, Израиле, Германии и других странах.

Виталий Викторович и Николай Николаевич признались, что люди по-разному относятся к их исследованиям: кто-то рад восстановить родственные связи,   кто-то  не  проявляет  к  этому  никакого интереса.  Однако исследователи надеются, что неравнодушных Немогаев в мире все-таки больше.  Они  хотели бы создать форум однофамильцев, поэтому просят  откликнуться   всех  носителей  фамилии,  интересующихся  своей родословной.

Наталья    ПАРХОМЧИК.

Вам также может понравиться

Педагоги Пуховичского района организовали экскурсию по историческому центру г. Минска

Redactor 0

На Пуховщине отметили Масленицу

Redactor 0

Театр кукол «Батлейка» спешит порадовать маленьких зрителей онлайн

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿