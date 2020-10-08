Немогаи, отзовитесь! Как ищут сведения о своих предках

Наше знакомство было случайным. Или все-таки закономерным? Наверное, люди, у которых пересекаются интересы, со временем находят друг друга. Вот и меня нашли Николай и Виталий Немогай, потому что наши интересы в определенной области совпали: и они, и я интересуемся своей родословной и историей деревни Бор Новоселковского сельсовета, где жили наши предки. Я пока занимаюсь этим довольно поверхностно, а Николай Николаевич и Виталий Викторович — очень основательно.

Фамилия Немогай широко распространена в Пуховичском районе. Ее носят жители деревень Дричин, Копейное, Белое, Скобровка, Бор Новоселковского сельсовета. Согласно архивным данным, большая «диаспора» Немогаев была в деревнях Клетишино, Омельно. Семья с такой фамилией проживала на хуторе Нивки (располагался между Бором и Новоселками). Среди всех носителей фамилии исследователи стремятся отыскать тех, кто связан с ними кровными узами. Зачем? Интересно!

Николай Николаевич говорит, что процесс поисков напоминает детективное расследование: нужно опрашивать свидетелей, искать информацию в сетевых базах данных, книгах, архивных документах, сопоставлять найденные между собой сведения. Кроме того, изучение истории семьи помогает узнать больше об истории и отдельного населенного пункта, и страны в целом. Например, в ходе поиска удалось выяснить, что в самом конце 19 века крестьяне деревни Боровая Слобода организовали «Осовское товарищество» и приобрели у герцогини Марии Львовны Гогенлоэ-Шиллингсфюрст (внучка российского фельдмаршала Петра Витгенштейна, жена канцлера Германской империи Хлодвига Гогенлоэ) земли в районе деревни Горелец. Для их покупки был взят кредит в Крестьянском Поземельном банке. В архивах сохранились нотариальные записи, купчие крепости на приобретенные земельные угодья, планы участков, реестры членов общества, сведения об уплате займа процентов банку, приговоры — особый вид документов, в которых закреплялись решения крестьянского схода. Факт вроде бы простой, но какое переплетение стран и фамилий!

Интерес к своей родословной у разных людей проявляется в разном возрасте. Виталий Викторович рассказал, что для него изучение истории семьи началось еще в раннем детстве. Посещая с родителями кладбище в деревне Бор, всегда спрашивал, кем его семье приходились люди, чьи могилы они приводили в порядок. И слышал ответы: «Это старший брат деда Ивана, это младшая сестра бабушки Марины». А указанные на плитах годы рождения — 1882, 1895, 1907 — уносили в прошлое. Он расспрашивал старших родственников о своих предках. К сожалению, как это нередко бывает, знания о них ограничивались только двумя-тремя поколениями. Будучи студентом, обратился в Национальный исторический архив Беларуси и начал самостоятельный поиск. Сейчас эту работу они ведут вместе с Николаем Николаевичем.

Самым дальним общим для них пред-ком, которого удалось установить, стал Исай Данилов Немогай, родившийся в 1719 году. От него исследователи построили свое родословное древо, которое насчитывает порядка 120 имен. Это 7 поколений. К слову, проведенные исследования дают все основания полагать, что от него происходили все Немогаи из деревни Бор.

В ходе поисков исследователям удалось отыскать немало интересных сведений о носителях фамилии Немогай из нашего района. Например, Григорий Иванович Немогай из Боровой Слободы в 1878 году вошел в состав попечительского совета при Новоселковской церкви. Об этом писала газета «Минские епархиальные ведомости». В 1910-х годах наблюдается массовый переезд крестьян за океан — в Америку. Вот и 20-летние Ефросиния Немогай с мужем Ефимом Немогаем из той же деревни 15 мая 1913 года сошли на берег Нью-Йорка, где в это время уже проживал Никифор Немогай. Но в начале 20-х годов, узнав, что в России после революции произошли изменения, и земли можно получать бесплатно, они возвращаются в родную деревню. Ефросиния Немогай дожила до середины 60-х годов, рассказывая односельчанам про жизнь в Америке.

В 1923 году жительница Боровой Слободы Мария Лукьяновна Немогай получила из рук главы Советской Беларуси Александра Червякова грамоту за лучшую дойную корову и лучшую лошадь. При этом интересно отметить, что сын Марии Немогай — Константин Петрович Немогай, работавший старшим агрономом Пуховичской МТС, в 1933 году был арестован как член контрреволюционной организации, а один из ее внуков — Иван Андреевич Немогай был заместителем председателя Пуховичского райисполкома и является почетным гражданином города Марьина Горка.

Семью Немогаев, проживавшую на хуторе Нивки, постигла трагическая судьба: в 1931 году их всех выслали в Пермский край России, где и сейчас живут потомки (об этом написано в изданной в 2013 году книге «Белорусы в Пермском крае: очерки истории и этнографии»).

Наверное, есть немало людей, которые хотели бы заняться поиском своих корней, но не знают с чего начать. Можно с архивов. Виталий Викторович пояснил, какие сведения и где можно отыскать у нас в Беларуси. Так, в Национальном историческом архиве хранятся документы до 1917 года. Основной источник информации, из которого можно почерпнуть сведения о своих предках, это ревизские сказки (материалы переписей («ревизий») населения) и метрические книги, которые велись в культовых учреждениях для записей актов о рождении, браке, смерти. Записи о родившихся содержат сведения о дате рождения, дате крещения, фамилии, имена и отчества родителей, их место жительство и сословие, а также восприемников (крестных). К великому сожалению, эти документы сохранились не полностью. К примеру, метрические книги приходской Новоселковской церкви сохранились только в период с 1746 по 1865 год. При этом документы «моложе» 1917 года хранятся в Минском областном архиве.

В помощь исследователям и сеть Интернет. Благодаря современным технологиям и социальным сетям, Николаю Николаевичу и Виталию Викторовичу удалось связаться с Немогаями, проживающими не только в Беларуси, но и в России, Украине, США, Израиле, Германии и других странах.

Виталий Викторович и Николай Николаевич признались, что люди по-разному относятся к их исследованиям: кто-то рад восстановить родственные связи, кто-то не проявляет к этому никакого интереса. Однако исследователи надеются, что неравнодушных Немогаев в мире все-таки больше. Они хотели бы создать форум однофамильцев, поэтому просят откликнуться всех носителей фамилии, интересующихся своей родословной.

Наталья ПАРХОМЧИК.