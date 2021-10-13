Необходимо ли организации, финансируемой из бюджета начислять и уплачивать обязательные страховые взносы в бюджет фонда на материальную помощь?

Согласно пункту 4 Указа Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 года № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» (далее – Указ № 27) с 1 января 2020 года работникам бюджетных организаций ежегодно оказывается материальная помощь, как правило, в связи с непредвиденными материальными затруднениями с направлением на эти цели средств в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов работников. Размеры, порядок и условия оказания материальной помощи определяются согласно положениям, утверждаемым руководителями бюджетных организаций.

Следует отметить, что нормы Указа №27 согласно п.13 не распространяется на государственных служащих и военнослужащих, сотрудников (работников) военизированных организаций, имеющих специальные звания.

Согласно пункту 7 Перечня выплат, на которые не начисляются взносы по государственному социальному страхованию, в том числе по профессиональному пенсионному страхованию, в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь и по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие «Белгосстрах», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.1999 № 115 (далее — Перечень), на материальную помощь, оказываемую работникам в соответствии с законодательными актами, взносы по государственному социальному страхованию не начисляются.

К числу законодательных актов относятся Конституция Республики Беларусь, законы Республики Беларусь, декреты и указы Президента Республики Беларусь.

Указ № 27 является законодательным актом, которым закреплена обязанность работодателя производить выплату материальной помощи.

Исходя из вышеизложенного, на суммы материальной помощи, оказываемой работникам бюджетных организаций согласно Положению об оказании материальной помощи в пределах 0,3 среднемесячной суммы окладов, обязательные страховые взносы в бюджет фонда не начисляются, так как не являются объектом для начисления.

Пуховичский районный отдел Миноблуправления Фонда социальной защиты населения