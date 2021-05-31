Необходимо повысить статус депутатов местных Советов — Бугров

Необходимо повысить статус депутатов местных Советов, заявил журналистам председатель Минского городского Совета депутатов, член Конституционной комиссии Андрей Бугров, передает корреспондент БелТА.

«Местное самоуправление — это связующее звено между обществом и государством, — констатировал Андрей Бугров. — И мы получили очень много дельных предложений от граждан, политических партий, общественных организаций в части изменений этого раздела Конституции. В первую очередь хотелось бы поднять статус депутатов местных Советов, рассмотреть вопрос о возможности финансирования местного самоуправления. Мы должны понимать, что развитие местного самоуправления, местных инициатив актуально для общества и будет способствовать развитию страны в целом».

По его словам, кадровый потенциал депутатов местных Советов напрямую зависит от выбора народа. «Вместе с тем кандидат, когда выдвигает свою программу, желание стать депутатом местного Совета, должен понимать ту степень ответственности, которая на него ложится после проведения избирательной кампании», — отметил председатель Минского городского Совета депутатов.

Что касается возрастного ценза, то этот вопрос будет обсуждаться. «Можно говорить о качественном составе и, в частности, о повышении возраста до 21 года — это уже такой возраст определенной молодой зрелости. Сегодня у нас существует Молодежный парламент. И, мне кажется, в 18 лет как раз-таки можно представлять Молодежный парламент, а в 21 год, когда ты, возможно, прошел службу в Вооруженных Силах, ты можешь уже работать на благо своего округа, своего района. Поэтому, на мой взгляд, возраст 21 год подходит для представительства в местных Советах», — добавил Андрей Бугров.