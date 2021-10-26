Неопытность и креатив. Хорошо ли для детсада в Дружном, что половине воспитателей меньше 22 лет

Многие руководители опасаются брать на работу молодежь: мол, неопытная еще, зеленая. Но у Татьяны Озолинь, заведующей яслями-садом «Василек» поселка Дружный, иное мнение на этот счет. Для нее молодой специалист – это неуемная энергия, огромное желание работать, драйв! Именно поэтому в новое дошкольное учреждение образования, а «Василек» открылся чуть больше двух недель назад, она сознательно набирала молодежь. Ездила на распределение, приглашала выпускников колледжей и вузов в свою будущую команду… И вот результат: 60% коллектива садика – молодые специалисты, те самые, зеленые и неопытные. Случай уникальный. МЛЫН.BY стало любопытно, как работается начинающим воспитателям – так что едем к ним в гости!

Страшно, но интересно!

Татьяна Ивановна встречает нас у ворот садика: видно, что ей не терпится рассказать о своих девчонках-доченьках, как она по-матерински называет молодых воспитателей. Хотя, казалось бы, садик работает всего две недели с небольшим, вряд ли за это время заведующая успела хорошо узнать недавно прибывших специалистов… Но Татьяна Озолинь только пожимает плечами:

– Ну что вы, какие две недели! Мы уже больше двух месяцев вместе! Мои девочки в августе приехали, когда садик еще достраивался. Тут голые стены стояли: игрушки, детская мебель, кроватки – все было запаковано. Девчонки сразу заявили: свои группы хотим обустраивать сами. С какой любовью они расставляли детские столики, стульчики, украшали шкафчики и тумбочки… Я смотрела и радовалась: за них – что на первое рабочее место пришли в такой замечательный садик, за наших воспитанников – что у них будут такие классные воспитатели.

В новый ясли-сад «Василек» пришли работать сразу 15 молодых специалистов.

Предложение возглавить строящийся садик Татьяна Озолинь получила в начале этого года: на тот момент она уже шесть лет руководила аналогичным дошкольным учреждением «Солнышко». Говорит, первая мысль была: страшно интересно! Интересно, потому что сад новый, современный – это подкупало. Но и страшно одновременно: ведь надо где-то искать кадры, людей, которые бы смогли работать на всех этих мультибордах, интерактивных досках, в STEM-классах.

– Со мной в «Василек» из «Солнышка» перешли несколько человек, но ведь этого мало. Тогда и решила для себя: надо набирать выпускников! – объясняет Татьяна Ивановна. – В отделе кадров управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома мне дали график предварительного распределения будущих воспитателей, и я не раздумывая поехала в Барановичский государственный университет. В красках описывала выпускницам наш «Василек»: в итоге одна девочка согласилась приехать в Дружный работать. Чуть позже позвонила вторая и сказала, что тоже хочет в нашу команду. Это была победа, пусть и маленькая.

Спустя еще неделю Татьяна Ивановна отправилась на распределение в Солигорский государственный колледж.

– Первыми рабочее место выбирали выпускницы с красным дипломом, потом хорошистки, у которых средний балл в районе восьми. Вот этих девчонок я и мечтала видеть в «Васильке»! – говорит Татьяна Ивановна. – Не просто потому, что они «на отлично» знают профильные предметы. Я видела, что это разносторонне развитые специалисты, у которых за спиной огромный творческий багаж. Рассказала девчонкам о нашем замечательном поселке, о «Васильке», в котором есть абсолютно все, что нужно для комфортной работы. Интересовал их и жилищный вопрос: я заверила, что с этим проблем не будет.

Самые родные, любимые

В общем, агиткампания прошла успешно, и 13 выпускниц Солигорского государственного колледжа, среди которых 8 с красным дипломом, первым рабочим местом выбрали «Василек». А ведь у них были реальные шансы попасть в областные города, в столицу, наконец, остаться на малой родине – но они отдали предпочтение Дружному.

Вот так к середине августа в небольшой поселок Пуховичского района приехали 15 молодых специалистов-воспитателей. Всех их объединяло одно: безграничная любовь к детям, желание работать и реализоваться в профессии.

8,8 – средний балл диплома у молодых специалистов «Василька».

– Многие родители сразу как-то скептически отнеслись к тому, что с их детьми будут работать молодые, неопытные специалисты. Но ведь в нашем садике столько инновационных технологий, и именно молодежь может научить ребят обращаться со всем этим, – уверена воспитатель дошкольного образования Анастасия Параховник. В ее группе «Бусинка» самые маленькие воспитанники, которым нет еще и трех лет. – Мы сами дети информационных технологий: старшее поколение не разбирается во всех этих интерактивных приложениях, роботах и конструкторах так, как мы. Нам самим это интересно, так что деткам с нами скучно точно не будет.

У 19-летней Насти, кстати, красный диплом: на распределении она первой выбирала место будущей работы. Отмела все варианты, в том числе садики в родном Солигорске. И не пожалела.

– Как устроились на новом месте? – интересуемся у девушки.

– С этим все в порядке, дали хорошее общежитие. Слово, кажется, такое казенное, но на самом деле у нас там как дома. Я живу в блоке с девочками, с которыми распределялась. Теперь еще и работаем вместе.

А вот 18-летняя Елена Котович – «вторая мама» для второй младшей группы «Василька».

– С детства знала, что буду воспитателем: обожаю маленьких непосед! Они ведь вечные двигатели – бегают, прыгают, хохочут, капризничают! Знаете, прихожу после работы домой и как-то уже не комфортно себя чувствую: не хватает этой детской движухи, которая так заряжает! – увлеченно говорит Елена.

Воспитатель признается: ей понадобилось несколько недель, чтобы привыкнуть «к своим деткам». Но зато теперь они самые родные, любимые.

– Потихоньку изучаю их характеры: Ванька, например, любит обниматься. Его по-другому не успокоить, когда мама уходит утром на работу. Сонечка обожает слушать сказки, а Катюша – помогать убирать игрушки. К каждому ребенку свой подход нужен: пусть и маленькие, но они уже личности! – уверенно заявляет Елена. – Садик тоже покорил с первого взгляда: вернее, с первого шага. Когда переступила его порог, поняла – с местом работы мне однозначно повезло. «Василек» современный, что еще важнее – абсолютно новый, и мы все здесь новенькие, все на равных условиях.

«Мы – исключение!»

По приглашению Татьяны Ивановны мы совершили небольшую экскурсию по садику. Когда зашли в комнату безопасности, просто ахнули: пожарная станция, интерактивная доска, манекены, кухня… Повезло же детям!

– Мне тоже повезло, что попала именно сюда, – смеется 19-летняя Маргарита Ефимович, воспитатель дошкольного образования. – Солигорский государственный колледж окончила с красным дипломом, так что выбор у меня был большой: могла остаться там же, в городе шахтеров. Могла поехать к себе на малую родину, Гомельщину. Минск тоже рассматривала.

Но после общения с Татьяной Озолинь Маргарита поняла, что хочет только в «Василек».

– Я увлекаюсь основами безопасной жизнедеятельности – и где-то в глубине души надеялась, что в дошкольном учреждении будут условия для обучения деток правилам поведения в опасных ситуациях. Татьяна Ивановна, кстати, и словом не обмолвилась, что в «Васильке» есть такая классная комната безопасности. Поэтому здесь меня ждал сюрприз. Вообще, сам «Василек» и поселок Дружный стали приятным сюрпризом.

Своей группы у Маргариты пока нет, но она планирует набрать среднюю группу дошколят. А пока составляет для своих будущих воспитанников ролевые игры по технике безопасности.

– Интересно работать, когда столько всего для этого предусмотрено. Я проходила практику в разных садиках, и нигде не видела интерактивной доски – мы исключение! Не могу дождаться, когда познакомлюсь, наконец, со своими подопечными. Где-то и страшно: а вдруг не смогу расположить их к себе? Но тут же успокаиваю – я ведь не одна, у нас дружная команда воспитателей во главе с мудрым руководителем, так что все получится.

Переводчик с «детского языка»

Для воспитанников старшей группы воспитатель Светлана Дейко – не просто тетя, а друг. Малыши ей своими лего-заводами и фабриками хвастаются, в салон красоты на бесплатную прическу приглашают, пирожными из «кондитерского магазина» угощают. В ответ Светлана предлагает мальчишкам и девчонкам поиграть в школу, выполнить несколько заданий на сложение и отгадать загадки.

– Если бы заведующая не приехала к нам в Барановичи на распределение, я бы никогда не узнала, что в поселке Дружный есть такой «Василек». Самый главный аргумент, который убедил меня приехать сюда, – это то, что садик совершенно новый. Значит, здесь нет пока сплоченной команды, в которую молодому специалисту порой очень трудно влиться. Сейчас эту дружную команду формируем мы! Так сказать, стоим у ее истоков, – с гордостью отмечает девушка. – Мы все, когда сюда приехали, были немного в шоке: садик еще только строился. А потом привезли игрушки, мебель для деток – и это был второй шок! Столько всего будет у «василечков», даже по-хорошему завидно. Больше всего удивила дрель, которая закручивает болтики. Это вещь!

Воспитатель дошкольного образования Эльвира Гладкая работает с детками, у которых тяжелые нарушения речи.

– Если честно, я и не планировала быть воспитателем: мечтала стать педагогом-организатором. Но для этого надо было выучиться на «дошкольника», и я поступила в Солигорский государственный колледж. После нескольких практик в садике поняла, что хочу попробовать себя в роли воспитателя, – рассказывает девушка. – Времени пока прошло немного, но мне здесь все нравится. И садик, и его руководство, и условия работы. Те же карточки, которые нужны для занятий с малышами: в обычных садах воспитатели их либо печатают, либо рисуют сами, либо покупают, а тут все это уже есть, что очень удобно.

Эльвира с гордостью говорит, что ребята называют ее и «мама», и «тетя», но чаще всего – «Юдовна»:

– Юрьевна, значит. Поначалу было сложно понять. Но теперь изучила язык каждого ребенка: мы хорошо понимаем друг друга, и маленькими шажками я исправляю их речь.

Однокурсники обзавидовались!

Руководитель физического воспитания Валерия Журавлева, как и ее молодые коллеги, попала в «Василек» неожиданно. Девушка родом из Осиповичей, училась в Солигорске, а распределиться хотела в школу Марьиной Горки. Но этим планам не суждено было сбыться:

– За мной приехала заведующая «Василька», и я поняла, что если упущу этот шанс, буду жалеть всю жизнь. Татьяна Ивановна знала, чем меня покорить: она столько рассказывала о спортивном зале, подобных которому больше нет, что я сдалась, – смеется Валерия. – В августе здесь еще была стройка, а к сентябрю начали завозить спортинвентарь. Я смотрела на эту гору кеглей, обручей, матов, тренажеров – и не верила, что это все для моих воспитанников. Созваниваюсь со своими однокурсниками, так они только удивляются: у них зал для занятий в три раза меньше, спортинвентаря по минимуму. Завидуют, наверное. Хотя я и сама себе немножко завидую!

– А что самое сложное на первой работе? – выпытываем у Леры.

– Отказать малышам, когда они рвутся на тренажеры. Больше одной минутки на них заниматься нельзя, а детвора ведь этого не понимает. Просят, требуют, уговаривают, но я стою на своем! – с улыбкой говорит девушка. – Ничего, скоро зима, возможностей выплеснуть энергию у них станет больше! Будем учиться в снежки играть и скользить по ледяным дорожкам. Держать равновесие тоже надо уметь. А в бытовом плане тоже все хорошо: живу в общежитии с девочками, с которыми работаю. У нас блочная система, можно сказать, своя отдельная квартира. Печем пироги по выходным и угощаем друг друга. Вот так у нас все по-семейному.

«Золотая лестница»

…Отработка у этих и других молодых специалистов закончится через 2 года. Останутся они в дружном «Васильке» или нет, говорить рано. Хотя некоторые воспитатели уверяют: пока не доведут своих воспитанников до школы, из садика ни ногой! А это 3 года как минимум!

– Не могу нарадоваться на своих специалистов. Когда ехала за ними на распределение, страшно переживала: справятся ли? Теперь могу сказать, что поступила правильно, набрав в штат молодежь. Да, где-то еще случаются ошибки, что-то они не понимают – но девчонки умеют слушать и слышать. А какие они креативные, сколько перспективных идей у них в голове! Рядом с молодыми и сама ощущаю себя молодой. Хочется придумывать и реализовывать все новые и новые проекты.

Кстати, к запуску одного такого проекта, «Золотая лестница», Татьяна Озолинь с коллегами планирует приступить в ближайшее время. Это будут фотоальбомы воспитанников сада: их портреты от рождения и до выпуска из группы. Такой альбомчик станет подарком ребятам на выпускном.

– Конечно, сделать альбомы для всех наших 230 карапузов физически сложно, так что будем выбирать юных героев. Хочется показать, как детки за 4 года в садике меняются, взрослеют, как нашими усилиями, стараниями, нашей любовью маленький человек превращается в талантливую личность со своими желаниями, мечтами, интересами.

Снимки нескольких ребят Татьяна Ивановна планирует повесить на стене вдоль центральной лестницы. Там есть одно место, с которого хорошо просматривается и самая первая фотография ребенка, и его портрет уже в качестве первоклашки. Маленького, но уже взрослого человечка, у которого начинается новый этап в жизни.

Текст: Галина Наркевич

Фото: Елена Таборко

Источник: МЛЫН.BY