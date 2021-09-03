Пример 1. Страхователем 02.07.2021 поданы сведения за 2 квартал 2021на застрахованное лицо с неполным указанием сведений по начисленным взносам за май 2021.

05.07.2021 на указанное застрахованное лицо подаются сведения по форме ПУ-6 (тип формы – назначение пенсии) с целью корректировки сведений за май.

Обоснование.

Форма ПУ-6 (тип формы – назначение пенсии) заполняется и представляется исключительно в случаях указанных в пункте 19 Правил индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования*:

— оформления документов для назначения (перерасчета) трудовой пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда, трудовой пенсии за выслугу лет, профессиональной пенсии;

— достижения застрахованным лицом общеустановленного пенсионного возраста;

— увольнения работника, который в текущем периоде достигает общеустановленного пенсионного возраста.

Как исправить ошибку

Если форма ПУ-6 уже сдана, исправить указанную ситуацию невозможно. Ошибку необходимо учесть на будущее для недопущения подобного случая.

Ситуация 2. Неправомерная подача формы ПУ-6 (тип формы – отменяющая).

Пример. Страхователем 01.07. 2021 поданы сведения за 2 квартал 2021 на застрахованное лицо с неправильным указанием сведений по начисленным взносам за апрель, май 2021.

05.07.2021 на указанное застрахованное лицо подаются сведения по форме ПУ-6 (тип формы – отменяющая) за 2 квартал 2021 и ПУ-6 (тип формы – исходная) нарастающим итогом.

Обоснование.

Форма ПУ-6 (тип формы — отменяющая) заполняется и представляется исключительно в случаях указанных в пункте 35 Инструкции о порядке заполнения форм документов персонифицированного учета**:

— для отмены всех ранее представленных сведений за определенный отчетный период;

— неправильного заполнения граф «Код профессии (должности)» и (или) «Вид деятельности (код)» раздела 2 «Сведения о работе с особыми условиями труда».

Как исправить ошибку

Если форма ПУ-6 уже сдана, исправить указанную ситуацию невозможно. Ошибку необходимо учесть на будущее для недопущения подобного случая.

Пуховичский райотдел МОУ ФСЗН.