Нервы не в порядке — 33-летний житель Дружного избил старика

День для 33-летнего Павла из поселка Дружный не задался с самого утра. К обеду настроение и вовсе испортилось. Ссоры с супругой привели к тому, что она с двумя детьми ушла на съемную квартиру.

Опьянев от выпитого, Павел зашел поговорить с ней. Не получилось: поругались еще больше.

По пути домой вблизи соседнего дома на глаза Павлу попался пожилой мужчина, который громко подзывал бездомных кошек, чтобы их покормить.

Внезапно подкатившая волна гнева вызвала у Павла агрессию: не понравился тон, с которым мужчина ответил на замечание. Завязалась драка. Павел «на взводе» сбил мужчину с ног и нанес два удара по телу, причинив физическую боль.

Получая удары, 72-летний потерпевший закрывал голову руками и молчал: силы были явно не равны…

Приговором суда Пуховичского района Павел осужден по ч. 1 ст. 339 УК Республики Беларусь к наказанию в виде ареста сроком на один месяц.

Очевидно, молодому человеку начинать «лечить» нервную систему надо было гораздо раньше. Может, и жизнь бы наладилась.

Виталий Голубович, прокурор Пуховичского района.