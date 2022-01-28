Общество 

Несколько правил, чтобы не подвергать своих детей опасности

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Из года в год возрастает популярность социальных сетей. Многие пользователи довольно  легкомысленно относятся к контенту, который размещают на своих персональных страницах, а также к лицам, с которыми поддерживают переписку.

В Пуховичском районе по итогам 2021 года 52 несовершеннолетних стали жертвами преступлений сексуального характера, совершенными в  социальных  сетях.  В 2022 году несовершеннолетних девочек, ставших целью преступного посягательства, уже четыре…

Вместе с тем, правила для пользователей большинства популярных социальных сетей запрещают размещение на данных ресурсах материалов порнографического характера, а также содержащих сцены насилия и жестокости. При этом важно знать, что размещение у себя на персональной странице порнографических материалов или ссылок на них в свободном доступе для остальных пользователей социальной сети квалифицируется как рекламирование порнографии и образует состав преступления, предусмотренного частью 2 статьи 343 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ответственность за подобное преступление — лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

Чтобы не подвергать своих детей опасности и не допустить, чтобы они стали жертвой насильственных действий сексуального характера педофила, законным представителям важно помнить несколько правил:

  1. Необходимо научить ребенка не вступать в разговор и переписку с незнакомыми людьми.
  2. Важно знать, что педофил — это не обязательно мужчина.
  3. Необходимо проводить профилактические беседы с ребенком по поводу того, что нельзя уходить с незнакомцами, общаться с ними в социальных сетях, предоставлять личные фотографии и соглашаться на провокации.
  4. По возможности не оставлять детей без внимания на детской площадке. В крайнем случае, просить хорошо знакомых людей присмотреть за ребенком.
  5. По возможности одевать  ребенка в яркую одежду.
  6. Объяснить ребенку, что очень важно оставаться в людных местах.
  7. По возможности контролировать активность ребенка в сети Интернет, отслеживать информацию, которая размещается самим подростком, а также присылается ему, контролировать круг его общения в социальных сетях.

ИДН Пуховичского РОВД.

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