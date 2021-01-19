«Неужели прошло десять лет?» Узнали, что стало с победительницей конкурса «Мисс Пуховщина»

Любая фотография (черно-белая, цветная, распечатанная на фотобумаге или сохраненная на диске компьютера) — это, согласитесь, самый простой способ заглянуть в прошлое…

Именно фотография стала поводом для нового разговора с Елизаветой Волынец из Зазерья. Он состоялся спустя десять лет, которые прошли с момента участия Елизаветы в одном из первых редакционных фотоконкурсов для читателей газеты «Мисс Пуховщина».

— Неужели уже прошло десять лет? — Лиза искренне удивляется, глядя на саму себя в прекрасном веночке из полевых цветов.— Я тогда училась в 9 классе. И, если честно, думала, что слишком юная для того, чтобы претендовать на победу. Но мы решили попробовать и победили. Такая память замечательная осталась: и номер газеты с фотографией, и большой цветной календарь на 2012 год с моим фото, и десятки маленьких календарей. Все это мы, конечно же, храним и сегодня. Вот по случаю снова подержала в руках…

Лиза говорит, что фотографией в их семье всегда любили заниматься. Поэтому до того, как жизнь облегчили смартфоны, из рук не выпускали сначала обычный, а потом цифровой фотоаппараты. А как иначе, когда живешь в сельской местности, когда рядом лес, поля, река — столько красоты и гармонии, которую хочется запечатлеть на память.

— С мамой и младшей сестрой мы часто проводили время на природе, устраивая домашние фотосессии, — рассказывает Елизавета. — И поэтому нам несложно было придумать сюжет для конкурсного снимка. Сработало, наверное, то, что наша фотография тематически близка к цели конкурса: моя героиня была не просто девушкой, а именно пуховчанкой.

Вспоминает, тем не менее, про свою победу Лиза по-прежнему с удивлением: достойных фотографий было немало, а жюри выбрало ее снимок. А вот про полученный приз — с благодарностью: и по сей день в семье пользуются подаренным миксером.

Поговорив о прошлом, мы переходим к разговору о том, что происходило с нашей героиней в течение десяти лет.

— Я закончила среднюю школу и поступила в Белорусский государственный лингвистический университет, о чем мечтала с самого детства. Английский — это моя любовь, — рассказывает Лиза. — Закончила университет, получив диплом преподавателя английского и немецкого языков, распределилась в фирму, которая занималась оказанием репетиторских услуг. Если честно, то, осознавая важность любых дополнительных знаний для человека, я поначалу очень боялась той ответственности, которую на себя беру, когда готовлю кого-то к поступлению в университет или к сдаче важных экзаменов. Но постепенно почувствовала в себе силу, глядя на успехи моих учеников. И теперь я уже в частном порядке занимаюсь любимым делом. Причем из-за эпидемии коронавируса в основном онлайн.

Лиза считает, что эта вынужденная мера дистанцирования изменила многое в процессе преподавания. Во-первых, расширилась география учеников (есть даже ученик-россиянин), которым не нужно думать, как добраться до учителя. Во-вторых, стало больше свободного времени и возможности либо взять новых учеников, либо заняться какими-то своими делами, на которые раньше не хватало времени.

— Онлайн можно заниматься и в группах, — говорит Лиза, планируя попробовать и этот вид занятий.— Тем, кому необходима языковая практика, это очень удобно. А языковая практика на разном уровне становится нужна с каждым годом все большему количеству людей. При этом расширяются и возрастные рамки. Давно перестало быть правилом то, что репетитор нужен только школьникам. Сейчас люди активно путешествуют по миру, работают или подыскивают работу за границей, устраивают личную жизнь. У каждого свои мотивы. Есть даже весьма неожиданные.

И Лиза вспоминает случай, как одна семья, планировавшая переезд в Испанию, предложила ей позаниматься с их четырехлетним мальчиком, который никак не хотел говорить по-английски, потому что не понимал, зачем ему это нужно, ведь родители знают русский. А вот с Лизой, якобы не владеющей русским языком, ребенку пришлось говорить только по-английски. И через месяц он делал это уже без особых проблем.

Когда пришло время отъезда, Лиза попрощалась со своим учеником уже по-русски.

— Нужно было видеть его реакцию! — улыбается Елизавета. — Но о своем удивлении он мне сказал на английском языке. Значит, все у нас получилось…

Возвращаясь к Лизиной победе в фотоконкурсе, я интересуюсь, не продолжила ли она свою модельную историю. Оказывается, продолжила. Правда, не в качестве профессиональной фотомодели. Но все же не раз снималась для различных фотостудий. Образ скромной современной белорусской девушки — это ее образ.

— Сейчас я мечтаю, чтобы закончилась эпидемия коронавируса, открылись границы, все мы вернулись к нормальной жизни, в которой было место для путешествий по разным странам, — говорит Лиза.— Я мечтаю встретиться со своими немецкими друзьями и совершенствовать немецкий язык. А еще мечтаю о море. Если говорить о профессиональных амбициях, то я не хотела бы останавливаться на достигнутом. Быть может, пришло время подумать о собственной школе иностранного языка. И о семье. Мне кажется, следующие 10 лет моей жизни будут не менее насыщенными и интересными…

Елена ШАНТЫКО.

Фото из архива Елизаветы Волынец.