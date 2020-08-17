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Ни разу не ходил в отпуск. 15 лет трудится на Пуховщине Виктор Тишкевич

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Более 40 лет трудится в сельском хозяйстве Виктор  Тишкевич, 15 из них —  на Пуховичской земле. И хоть   родом Виктор Арсеньевич из  Солигорского района, наш район стал для него родным.

Работа в сельском хозяйстве  нелегкая. Об этом он знал не понаслышке: родители  всю жизнь трудились в сельском хозяйстве. Мама, Лилия Францевна, —  дояркой на ферме, папа, Арсений Александрович, — механизатором. Он и брал еще юного сына к себе помощником во время  уборки урожая.

— Убирали мы  тогда зерно на комбайне СК-4, — вспоминает  Виктор Арсеньевич. — Кабины в нем не было, был только дермантиновый тент от солнца и дождя, и вся пыль летела на нас.  Но уже тогда эта  работа  мне нравилась, и я понял, что свяжу свою  жизнь с сельским хозяйством.

Виктор Тишкевич закончил Пружанский сельскохозяйственный техникум по специальности механик. Потом была служба в армии, во время которой  в период уборки отвозил зерно от комбайнов в Казахстане.  В 1980 году пришел работать механиком в колхоз имени Жданова Солигорского района. Работа нравилась. Молодому специалисту помогали старшие коллеги. Всего через год  Виктор Арсеньевич стал главным инженером.

— Тогда в колхозе было 18 гусеничных тракторов, а весь парк — 72 трактора, 30 автомобилей, их обслуживали  20 слесарей. А в подчинении у меня, 22-летнего парня,  было 120 человек,  — рассказывает Виктор Тишкевич.  Большая ответственность легла на плечи молодого специалиста.

Главные качества, которые сопровождают его по жизни, — порядочность и  ответственность.  Может, еще и поэтому в возрасте 29 лет он стал  заместителем председателя колхоза “Юбилейный” Солигорского района. Затем в течение семи лет возглавлял Октябрьский сельсовет в Солигорском районе.

Виктор Арсеньевич богатый отец:  у него три дочки. Чтобы им легче было получать образование, семья перебралась поближе к Минску, в деревню Энергия, и он  возглавил сельхозфилиал “Светлая нива”.

— Первое время было очень сложно, — вспоминает 2005 год Виктор Тишкевич. — Когда я пришел сюда работать,  доили  по 4 литра молока на корову, собирали  урожай по 13-15 центнеров с гектара. Поэтому большое внимание уделили восстановлению животноводческих помещений и наращиванию поголовья КРС. И уже  в  2017 году  удой на корову составлял 13 литров молока. Урожайность в последние годы доходила до 30 центнеров зерна с гектара. За это время поменялся и коллектив: пришли более ответственные и добросовестные люди, подобрался хороший костяк механизаторов, от работы которых зависит очень многое.

В последние годы Виктор Арсеньевич работает в ОАО “Пуховичский райагросервис”.

—  Смело могу сказать: далеко шагнуло в развитии сельское хозяйство, — отмечает Виктор Тишкевич. — Вы посмотрите, какие сегодня мощные энергонасыщенные трактора МТЗ-3522 работают на наших полях. Они с легкостью заменяют 3-4 единицы техники, используемые раньше. Много стало комбинированных посевных агрегатов, которые за один проход выполняют три операции. Также появились новые мощные с большой производительностью  кормо и зерноуборочные комбайны.

Строятся  современные животноводческие  комплексы с новейшим оборудованием, которое позволяет производить полную механизацию технологических процессов. Новое доильное оборудование  позволило уменьшить ручной труд, в три раза сократить количество операторов машинного доения. Если раньше 500 коров обслуживали десять человек, то теперь только три.

Виктор Арсеньевич не раз получал награды за хорошую работу, был делегатом первого и четвертого Всебелорусского Народного собрания.

— За годы работы я ни разу не ходил в отпуск,  — говорит Виктор Тишкевич.  — Люблю свою работу и получаю большое удовлетворение от того,  что делаю. Ценю трудолюбивых целеустремленных людей и  благодарен судьбе,  что  я навсегда связал жизнь с сельским хозяйством.

Анастасия  ПЛЕТНЕВА.

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