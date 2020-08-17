Ни разу не ходил в отпуск. 15 лет трудится на Пуховщине Виктор Тишкевич

Более 40 лет трудится в сельском хозяйстве Виктор Тишкевич, 15 из них — на Пуховичской земле. И хоть родом Виктор Арсеньевич из Солигорского района, наш район стал для него родным.

Работа в сельском хозяйстве нелегкая. Об этом он знал не понаслышке: родители всю жизнь трудились в сельском хозяйстве. Мама, Лилия Францевна, — дояркой на ферме, папа, Арсений Александрович, — механизатором. Он и брал еще юного сына к себе помощником во время уборки урожая.

— Убирали мы тогда зерно на комбайне СК-4, — вспоминает Виктор Арсеньевич. — Кабины в нем не было, был только дермантиновый тент от солнца и дождя, и вся пыль летела на нас. Но уже тогда эта работа мне нравилась, и я понял, что свяжу свою жизнь с сельским хозяйством.

Виктор Тишкевич закончил Пружанский сельскохозяйственный техникум по специальности механик. Потом была служба в армии, во время которой в период уборки отвозил зерно от комбайнов в Казахстане. В 1980 году пришел работать механиком в колхоз имени Жданова Солигорского района. Работа нравилась. Молодому специалисту помогали старшие коллеги. Всего через год Виктор Арсеньевич стал главным инженером.

— Тогда в колхозе было 18 гусеничных тракторов, а весь парк — 72 трактора, 30 автомобилей, их обслуживали 20 слесарей. А в подчинении у меня, 22-летнего парня, было 120 человек, — рассказывает Виктор Тишкевич. Большая ответственность легла на плечи молодого специалиста.

Главные качества, которые сопровождают его по жизни, — порядочность и ответственность. Может, еще и поэтому в возрасте 29 лет он стал заместителем председателя колхоза “Юбилейный” Солигорского района. Затем в течение семи лет возглавлял Октябрьский сельсовет в Солигорском районе.

Виктор Арсеньевич богатый отец: у него три дочки. Чтобы им легче было получать образование, семья перебралась поближе к Минску, в деревню Энергия, и он возглавил сельхозфилиал “Светлая нива”.

— Первое время было очень сложно, — вспоминает 2005 год Виктор Тишкевич. — Когда я пришел сюда работать, доили по 4 литра молока на корову, собирали урожай по 13-15 центнеров с гектара. Поэтому большое внимание уделили восстановлению животноводческих помещений и наращиванию поголовья КРС. И уже в 2017 году удой на корову составлял 13 литров молока. Урожайность в последние годы доходила до 30 центнеров зерна с гектара. За это время поменялся и коллектив: пришли более ответственные и добросовестные люди, подобрался хороший костяк механизаторов, от работы которых зависит очень многое.

В последние годы Виктор Арсеньевич работает в ОАО “Пуховичский райагросервис”.

— Смело могу сказать: далеко шагнуло в развитии сельское хозяйство, — отмечает Виктор Тишкевич. — Вы посмотрите, какие сегодня мощные энергонасыщенные трактора МТЗ-3522 работают на наших полях. Они с легкостью заменяют 3-4 единицы техники, используемые раньше. Много стало комбинированных посевных агрегатов, которые за один проход выполняют три операции. Также появились новые мощные с большой производительностью кормо и зерноуборочные комбайны.

Строятся современные животноводческие комплексы с новейшим оборудованием, которое позволяет производить полную механизацию технологических процессов. Новое доильное оборудование позволило уменьшить ручной труд, в три раза сократить количество операторов машинного доения. Если раньше 500 коров обслуживали десять человек, то теперь только три.

Виктор Арсеньевич не раз получал награды за хорошую работу, был делегатом первого и четвертого Всебелорусского Народного собрания.

— За годы работы я ни разу не ходил в отпуск, — говорит Виктор Тишкевич. — Люблю свою работу и получаю большое удовлетворение от того, что делаю. Ценю трудолюбивых целеустремленных людей и благодарен судьбе, что я навсегда связал жизнь с сельским хозяйством.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.