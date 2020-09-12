Николай Азаров: «События в Беларуси готовили 2-3 года»

Ютуб-канал Николая Азарова, украинского политического и государственного деятеля, заблокировали через сутки после интервью со словами поддержки в адрес Беларуси и Президента Александра Лукашенко. Корреспондент МЛЫН.BY решила связаться с Николаем Яновичем и узнать, что думает один из лучших премьер-министров Украины, как назвал его в недавнем интервью первый глава Офиса Президента Зеленского Андрей Богдан, о ситуации в Беларуси и дальнейших перспективах развития страны.

— Обстановка в Беларуси вызывает бурные дискуссии в СМИ и социальных сетях. Зачастую приходится слышать абсолютно полярные мнения. Но максимально объективно оценивать ситуацию могут именно те люди, которые прочувствовали на себе, своем народе, как работает методичка Джина Шарпа. Что, на ваш взгляд, происходит сейчас в Беларуси?

— Ситуация достаточно очевидная. Блицкриг по отстранению Лукашенко от власти провалился. И все усилия, все деньги, которые были затрачены, в какой-то степени ушли в пустоту. Но из этого не стоит делать сверхоптимистичных выводов, потому что и американцы, и поляки, и литовцы заряжены на восстановление антироссийского режима. Их не интересует будущее белорусов. Мы это видим на примере тех стран, где они уже реализовывали свои проекты: Украина, Грузия, Киргизия. Главная цель — это, конечно, не экономическое развитие.

Всегда находятся предатели своей страны, которые за небольшие деньги готовы ее продавать по кусочкам. То, что происходит в Беларуси сегодня, было на моих глазах и в Украине. Но Александр Лукашенко — это человек с характером. 26 лет он посвятил Беларуси, не нажил никаких капиталов, не завел себе офшоров. И для него вывести свою страну из этого состояния — дело чести, дело принципа.

Я удивляюсь тем, кто выходит на улицу. Неужели вы хотите, чтобы к власти пришел отъявленный мародер, который будет говорить прекрасные речи, рассказывать о том, как все белорусы хорошо заживут, но на деле заниматься только одним – разграблением страны? А ведь Лукашенко сохранил и укрепил страну. Молодежь, которая выходит на улицы, этого не знает. Им кажется, что то, что они имеют сейчас, это мало. Но я видел Беларусь и в 90-е годы, и в двухтысячные. Поверьте мне, разница очень большая. Всегда хочется чего-то большего, процветания, но нужно помнить, с чего начинали некоторые страны, чтобы прийти к своему уровню. Две трети стран мира были колониями Великобритании. Надо ли говорить о том, что страна, которая 300 лет жила за счет своих колоний, смогла накопить ресурсы на промышленные революции и индустриальный подъем? Однако, оставшись без них, она притормозила в своем развитии. И теперь сравните ее с Беларусью, которая была полностью уничтожена во время Великой Отечественной войны и которая не обладает возможностью грабежа других стран, минеральными ресурсами. Но у Беларуси есть почва для развития. Благодаря тому, что сейчас создано. Это очень хорошая база: промышленность, сельское хозяйство, научно-технологические разработки. Перспективы есть только в одном случае: если Беларусь будет проводить самостоятельную независимую политику в интересах своего народа, а не в интересах поляков, литовцев или кого-то еще. Наша судьба должна быть в наших руках!

— Применим ли к Беларуси украинский сценарий?

— Этот сценарий сейчас применяется. Совершенно очевидно, что в Беларуси появились те самые боевики, которые у нас были в Украине подготовлены. Не так просто сделать, чтобы обычный человек схватил дубинку и кидался с ней на милиционера или сотрудника спецназа. Не каждый может взять бутылку с зажигательной смесью и бросить ее в живого человека, чтобы он превратился в факел. Таких людей подбирают. И делают это тщательно.

«У нас сейчас практически 99 процентов украинцев проклинают Майдан. А как вернуться к тому финансовому состоянию? Никак. На это понадобится практически 20 лет»

События в Беларуси готовились минимум 2–3 года. И этих ребят было очень хорошо видно 9–10 августа, когда они активно нападали на силовиков, четко провоцировали.

Именно на них нужно обращать внимание. Не на телеграм-канал Nехта. Это мусор, не заслуживающий внимания. Он озвучивает то, что ему дают.

Основная задача заключалась в том, чтобы в самом начале добиться агрессивного отношения со стороны силовых структур. А как это сделать? Если ты просто мирно стоишь с плакатом, то, естественно, тебя никто не тронет. Внедряются специально подготовленные ребята, задача которых – создать общую атмосферу агрессии в толпе. У нас началось все точно так же. Рядовые милиционеры, лишенные даже табельного оружия, охраняли площадь Независимости. На ней было 100–200 человек. Люди находились в палатках, жгли костры, чтобы согреться. В четыре часа утра на площадь были свезены осветительные приборы, телевизионные камеры, пришло огромное количество иностранных журналистов. Откуда польский журналист знал, что в 4 часа утра будут развиваться такие события? Что там делали телеканалы «Интер», «1+1»? То есть все это готовилось заранее. От гостиницы «Украина» подъехал автобус, в котором находилось около 50 боевиков. Это фанаты футбольной команды «Динамо», на базе которой сформировалась экстремистская организация «Правый сектор». Они спустились на площадь, вооруженные металлическими прутьями, и напали на милиционеров. Подключились и те, кто был в палатках. Завязалась драка. Перевес, конечно, был на стороне подготовленных боевиков. Когда милиционеры вызвали спецподразделение «Беркут», боевики аккуратно покинули площадь. Силовикам стоило насторожиться, задуматься: откуда здесь такое количество журналистов? Но вышло как вышло. Под удар попали простые люди. А камерам достаточно нескольких избитых. И эти кадры начали тиражироваться по всему миру. Все, как и в Беларуси.

То, что ваши силовые структуры применили силу, это было абсолютно законно и обоснованно. И хорошо бы, чтобы все дела дошли до суда, чтобы боевики рассказали, зачем они нападали, кто их направлял. Мы этого в свое время не сделали, к сожалению. Наше руководство находилось под большим давлением Запада, который требовал не применять силу, угрожал. Что и сейчас делает. Только Лукашенко продолжает вести свою политику, а наше руководство прислушалось и в итоге довело ситуацию до агрессии. Я, кстати, не исключаю, что где-то приготовлено оружие и все средства, чтобы перевести это противостояние в силовое. Но те решительные действия, которые ваш Президент предпринял, на мой взгляд, повлияли на ситуацию. И я уверен, что Украина не откатилась бы на позиции беднейшей страны в Европе, разрушив свою промышленность, если бы все пошло по иному сценарию.

— В одном из интервью вы говорили, что Украина потеряла 40% экспорта машиностроительной продукции. Сейчас считают, что страна является сырьевой базой, но ведь это не так: здесь запускали спутники по заказу, строили для американцев ракету «Антарес», производили самолеты… Крах экономики в случае прихода оппозиции к власти неминуем, на ваш взгляд?

— В Украине крупнейший завод в мире, который выпускал авиационные двигатели, превратился в руины. Все вертолеты в Беларуси летают на этих двигателях. Это крупнейшее предприятие, оставшееся нам в наследство от Советского Союза, полностью сейчас разрушено и разорено. В попытках выйти из кризиса его руководство заключило соглашение с Китайской Народной Республикой о продаже 50 процентов капитала китайской компании. В сделку тут же вмешались американцы, запретили продажу. В итоге российские заказы потеряны, как и сеть сервисных центров по обслуживанию двигателей. Завод остановился. А кто выиграл? Выиграли производители вертолетов на Западе. Они полностью устранили конкурента. На предприятии работали десятки тысяч человек. А представьте, сколько смежных организаций пострадало! Так вот, белорусы, никому ваши «БЕЛАЗы», «МАЗы» не нужны. Их самым безжалостным способом пустят под нож, а приватизаторы мгновенно продадут все на металлолом, откроют себе счета в офшорах за границей, а вы будете ходить по руинам.

Днепропетровский комбайновый завод

Фото: topwar.ru

Посмотрите, например, на Латвию, где остановились крупнейшие предприятия «Радиотехника», Рижский вагоностроительный завод, автомобильный завод. Где они сейчас? Все в руинах. А что происходит с населением? 700–800 тысяч человек уехало в поисках работы. Посмотрите на Литву, вашу соседку. Закрыли Игналинскую атомку, выживают исключительно за счет портов. Да, субсидии громадные. А порты в советское время построили. Что хорошего в этих странах, из которых люди бегут? В России у богатых людей в прислугах литовцы. На Западе то же самое.

Здание предприятия «Радиотехника»

Фото: ammo1.lj.ru

Если бы ваши соседи, Литва, Латвия, могли похвастаться высокоразвитой промышленностью, наукой, зарплатой, тогда можно было сказать: они вступили в ЕС и что-то приобрели. Судьбой своей страны, своих людей должны заниматься национальные лидеры, руководствуясь прежде всего интересами своей страны.

Приведу в качестве примера еще Болгарию. Благополучная страна была в советское время с высокоразвитым аграрным, промышленным секторами, а сейчас ничего нет. Или Венгрия. Где завод «Икарус», где нефтеперерабатывающие заводы? Сейчас ЕС выплачивает им дотации за то, чтобы они на виноградных полях вообще ничего не выращивали.

Завод «Икарус»

Автор фото: AironTech

Когда мы подписывали соглашение об ассоциации, нам говорили: а что вы можете нам поставлять? Аграрная продукция нам не нужна. В итоге ввели квоты. 20 тысяч тонн пшеницы в год мы могли поставлять беспошлинно в Европейский союз. А обычно мы экспортируем 40 млн тонн. Только представьте! Так что отношения неравноправные. Да и сам ЕС неравномерно развивается. Разве можно сравнить Грецию с Францией?

Так что думайте, уважаемые белорусы. Присматривайтесь к тому, что происходило в других странах. Не ведитесь на эту примитивную, но, к сожалению, популярную тему про какие-то там немыслимые свободы. В итоге получите разрушенную страну.

«Пусть у вашей молодежи не будет никаких иллюзий. Борьба идет за ресурсы и влияние. Есть большие Россия и Китай, и в этом геополитическом раскладе судьба Беларуси, небольшой страны, никого не интересует»

Европа, кстати, нуждается в рабочей силе. Она стареет. Пополняет свои ресурсы за счет мусульманских, африканских стран. Но эти кадры не получили нашего прекрасного образования, опыта работы на заводах, предприятиях. Эти люди — реципиенты социальных систем, они с удовольствием смотрят за развалом Украины и оттягивают из страны квалифицированные кадры. Та же попытка производится и в Беларуси, только в меньших масштабах.

— Когда спрашиваешь у людей, которые выходят на митинги, чего им не хватает, получаешь очень абстрактные, далекие от реальности ответы: свободы, независимости. Когда задаешь вопрос, в чем заключается свобода, что это такое, то оппоненты впадают в ступор. А как вы думаете, чего могут хотеть белорусы?

— Я, когда бывал в Беларуси, откровенно скажу: по белому вам завидовал. Высокому уровню аграрного сектора, собственным перерабатывающим предприятиям. Это заслуга вашего руководства. Украина научилась выращивать зерно, но мы его вывозим в сыром виде за рубеж, продаем на рынках. А животноводство свели до нуля практически. Было 25 млн крупного рогатого скота — сейчас коло 2 млн. Да, в магазинах есть молоко, но что это за молоко? Стали завозить пальмовое масло — 3 млн тонн. Сгущенное молоко тоже не то. Мы начали импортировать сало. Только представьте! Я приезжаю в Беларусь и вижу высокое качество продуктов. Вы сохранили свои производства телевизоров, бытовой техники. У нас ничего не найдешь своего.

Когда я стал премьер-министром Украины, 70 процентов лекарств после оранжевой революции были фальсификатом. Пришлось вводить систему сертификации. Когда стали разбираться, то в Бангладеше в сарае штамповались какие-то непонятные лекарства и через Европу завозились нам. Когда приходят те, кому страна не нужна, так и получается.

Я смотрю на ваших революционеров и вижу этот алчный взгляд. А студенты, которые ходят на площадь, ничего не получат. Для них никаких социальных лифтов не будет.

«Победа прозападной оппозиции в Беларуси приведет к деиндустриализации страны, экономика которой ориентирована на кооперацию с Россией.»

По задумке Беларусь должна выступать в качестве тарана против России. Открою вам, наверное, новость. Уже сейчас украинское правительство разрешило операции по подготовке к отработке ядерных ударов по территории Крыма и России с территории Украины. Только вдумайтесь, белорусы.

Фото: echo.msk.ru

— Восстановили ли ваш ютуб-канал? Он был закрыт через сутки после интервью белорусскому телеканалу, в котором вы поддержали Беларусь и Президента Александра Лукашенко. Как думаете, именно поддержка Беларуси привела к мгновенной реакции Google?

— Те, кто у вас кричат о свободе слова, послушайте. У меня 2 года работал ютуб-канал, там были сотни тысяч подписчиков. Только за полгода набежало 55 млн просмотров. Громадное количество лайков, комментариев. 67 стран мира составляли аудиторию моего аккаунта. Вечером я дал интервью белорусскому телевидению, где четко разложил по полочкам происходящее в Беларуси, а ночью мой канал был без всякого предупреждения заблокирован. То же самое произошло с «Фейсбуком». У меня там сотни тысяч подписчиков, публиковались аналитические материалы, был живой обмен мнениями. Страницу просматривали 500 тысяч раз в день. В итоге страница тоже была частично заблокирована, просмотры упали до 50 тысяч. Это пример свободы слова по-американски.

— А что можете сказать про историю с отравлением Навального?

— После того как ваш Президент раскрыл историю переговоров по Навальному, сразу же последовали комментарии мало понимающих в этом деле людей, что это все несерьезно. Это все серьезно. И мы, Украина, располагали станциями радиоэлектронной разведки, доставшимися нам от Советского Союза. Они были размещены по всей западной границе СССР, были и в Беларуси. Поэтому и белорусское, и наше руководство (пока американцы не прикрыли после госпереворота) всегда располагало абсолютно достоверной информацией о зашифрованных переговорах руководителей стран, спецслужб. В Советском Союзе эта система работала как часы, и она нам досталась в наследство, поэтому меня не удивило, что Лукашенко решил обнародовать эти данные.

На самом деле инцидент с Навальным — это очень серьезная провокация, нацеленная не на Навального (он мелкая пешка в большой игре), а на лишение России возможности поставлять газ через «Северный поток — 2» и через сухопутные газопроводы. Этому разговору про Навального надо придать серьезное значение как доказательным материалам. Конечно, раскрываются наши возможности шифрования, дешифрования, ведения электронной разведки, но сейчас игра стоит свеч.

— «Любая кухарка может управлять государством». Эта фраза, видимо, в начале предвыборной кампании придала уверенности некоторым уже экс-кандидатам в президенты Беларуси. А сможет ли? Госуправление — процесс, мягко говоря, непростой… Может, люди не понимают, куда идут?

— Можно посмотреть на полтора года правления Зеленского в Украине. Поставили простого человека, артиста. Что за время произошло? Тарифы продолжили подниматься, цены растут, бандитизм крепчает. Когда вспоминают крылатое выражение Ленина, что любая кухарка может управлять государством, забывают, что фраза вырвана из контекста. Он сказал, что наша задача — любую кухарку научить управлять государством.

Нужно пройти долгую школу подготовки, получить образование. Да, высокомерно относиться к людям не стоит, но в данном случае человек понятия не имеет, что такое управление страной и принятие управленческих решений. Те, кто надеется на что-то лучшее, получат разочарование очень быстро. Но главное, что разочароваться-то они успеют, а вернуть те результаты — нет.

Существует такая теория, которую мне в 90-годы рассказал близкий к Соросу человек: все советское поколение, все те, кто свой менталитет сформировал в годы Советской власти, должны уйти. Чем раньше они это сделают, тем быстрее можно будет построить, по сути дела, рабовладельческое общество, где хорошо живет элита, а все остальные просто существуют. Мне говорили не стесняясь, откровенно, но рассчитывая на понимание. Но я человек, воспитанный в другой системе, этих взглядов не понимал и не разделял.

«У 37% украинских семей не хватает денег ни на что, кроме продуктов питания, согласно данным Госстата.»

Против меня была сосредоточена пропаганда в Украине. Она и сейчас ведется. Несмотря на то что в мою бытность премьер-министром, первым вице-премьером, это были, не постесняюсь сказать, лучшие годы для Украины. Это хорошо видно по статистическим данным. Заработная плата в 2013 году стала выше, чем в Болгарии и Румынии, к примеру.

— Все цветные революции обычно заканчиваются плохо: страна откатывается на годы назад в своем развитии. А какой исход ждет Беларусь? Надеюсь, наша страна выстоит!

— Я в этом глубоко убежден. Хорошо знаю Александра Григорьевича. У него нет других целей, кроме сохранения Беларуси. Он страну не отдаст. И учитывая, что Россия выступила с поддержкой Беларуси, никакой революции не будет, а все протесты заглохнут. Но следственные органы должны очень четко разобраться в попытке этого переворота, найти организаторов, и каждый должен получить по заслугам. Это то, чего мы не сделали в Украине. После оранжевой революции мы не наказали виновных, не разобрались, а у нас все так же было. В результате они получили карт-бланш для очередного переворота и на этот раз осуществили его. А если вы такую прививку сделаете и расскажете об этом на открытых судебных процессах, это будет очень хорошо.

— Что бы вы хотели пожелать белорусам? Эти слова сейчас важны особенно для тех, кто, как модно говорить, «не переобулся».

— Поддерживайте стабильность. Это основа для уверенного развития. Не идите на поводу у тех, кто рассказывает сказки. Верьте своему уму, своим рукам. У вас есть все возможности превратиться в высокоразвитую страну с высоким уровнем дохода населения. Вы должны работать на развитие страны, а не ориентироваться на чужие интересы. Возможно, та конституционная реформа, которую планируется произвести, будет этому способствовать. Я желаю вам успехов в этом важном деле. Не давай вам бог повторить опыт Украины!

Источник: Млын.бай

Фото Светланы Курейчик и из открытых источников