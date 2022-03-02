Николай Курилович:  «Понимаю нужность и важность своей работы»

Заместитель начальника электроцеха филиала ТЭЦ-5 РУП «Минскэнерго» Николай Курилович на Пуховщине оказался после окончания энергетического колледжа: распределяясь, выбрал для своего будущего места работы самую молодую и перспективную на тот момент электростанцию в Беларуси. А ведь мог поехать на родину, в Брестскую область, где на Березовской ГРЭС трудилась мама, по примеру которой Николай и выбрал свою профессию.

— Я люблю то, чем занимаюсь, потому что понимаю важность и нужность своей работы и работы всего электроцеха ТЭЦ-5, — говорит Николай Владимирович. — В нашем коллективе сейчас трудится много молодежи. И в этом году ждем прихода четырех молодых специалистов. Это будущее станции. Мы стараемся передавать опыт, знания нашим молодым коллегам. И если у них есть желание, то результат не заставляет себя ждать.

Сам Николай Курилович на станции трудится с 2003 года. Придя сюда сразу после учебы в колледже, он отслужил в армии, вернулся на место распределения, начал работать и параллельно учиться в Белорусском техническом университете, который успешно закончил по профильной специальности. За эти годы станция и Пуховщина стали для Николая Владимировича второй малой родиной. Как бы могло быть иначе, он уже и не представляет…

Елена ШАНТЫКО.