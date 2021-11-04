Но насколько безопасна бутилированная вода?

Многие отдают предпочтение бутилированной воде. Но насколько она безопасна? Можно ли ее давать детям? Отвечает заместитель генерального директора НПЦ Национальной академии наук Беларуси по продовольствию, кандидат технических наук, доцент Елена Моргунова:

— Нужно читать этикетку. На ней должно быть написано: «Вода питьевая для детского питания». Хорошо, если там еще есть знак «Натуральный продукт». Ему можно доверять. Это значит: вода природная, не подвергалась обработке.

— Можно ли малышам давать минералку?

— Детям младше 7 лет не рекомендуется. Об этом производители должны напоминать на упаковке продукта. Хочу уточнить, что вода считается питьевой, когда ее минерализация меньше 1 г/литр. Если больше — это уже минеральная. Для детского питания подходит только природная питьевая вода из подземного источника.

— Каковы особенности бутилирования воды для детей?

— При ее производстве соблюдается ряд санитарных норм и правил. Во-первых, она должна разливаться на отдельной линии. Во-вторых, требования к оборудованию и занятым на розливе рабочим здесь строже, чем на линиях питьевой воды «для всех». В-третьих, при подготовке «детской» воды запрещены консерванты.

— Что лучше пить в летнюю жару взрослым?

— Медики считают, что лучше всего для утоления жажды подходит натуральная питьевая вода, суммарное содержание солей в которой составляет 0,2–0,5 г/литр. Информация об общей минерализации указана на этикетке. Все, что выше, от 1 до 10 г/литр, — это уже лечебно-столовая вода. Она также хорошо утоляет жажду. Но применяется исключительно по рекомендациям врачей, так как имеет ряд ограничений.

— Каковы запасы подземных источников Беларуси?

— Нашу страну называют европейской кладовой: мы занимаем пятое место в Европе по обеспеченно-сти водными ресурсами. Добытая из пресных подземных источников вода по своим качествам соответствует основным требованиям евростандартов. Больше всего подземных ресурсов сосредоточено в Минской области, меньше всего — в Брестской. Есть одно но: в белорусских источниках отмечается повышенное содержание железа и, реже, марганца. Но для того и существует процесс водоподготовки, чтобы на стол потребителя поступала сбалансированная по своему составу вода.

— Как готовится (очищается) вода перед тем, как она разливается по бутылкам и идет на прилавок?

— Технологии подготовки могут быть разными. Чаще других используются фильтрация или декантирование, охлаждение, ультрафиолетовое облучение либо насыщение диоксидом углерода. Удаляются неустойчивые, лишние соединения железа, марганца, серы, уменьшается концентрация имеющихся полезных веществ до допустимого их числа. Идет обработка воздухом или кислородом, отделяются нерастворимые соединения железа, серы.

БелТА.