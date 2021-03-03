Наверное, ни один журналист не мог себе представить, что практически в каждый новый номер газеты будет уместно и даже необходимо планировать материал на медицинскую тематику: коронавирус уже более года остается темой дня во всем мире. И мы за все это время выпустили, пожалуй, всего с десяток номеров, где читатель не увидел ничего про ковид. Чтобы это было возможным, я как никогда тесно работала с нашими медиками. Своими глазами видела, как меняется их жизнь, как они учатся преодолевать возникающие на каждом шагу проблемы, работать в новых условиях, нести двойную нагрузку. Быть может, не все поначалу получалось идеально, но я видела, что люди старались, учились, учили других. А они видели, что ковид унес не одну жизнь их коллег во всем мире, но все равно одевались и шли в «красную зону»…

Это был действительно сложный период, подобный которому переживать не приходилось до этого времени ни одному из работников больницы. Поэтому я думаю, что когда некоторые пациенты, прошедшие через инфекционный госпиталь, пишут и звонят нам со словами благодарности медикам, называя их работу не иначе как подвигом, они не преувеличивают.

Не случайным видится и тот факт, что Марьиногорская ЦРБ занесена по итогам работы в прошлом году на районную Доску почета.

— Мы действительно практически целый год трудимся под знаком COVID-19, заставившим полностью изменить привычный уклад работы, — говорит главный врач Людмила Жаринова. — Более 60 человек постоянно работали в «красной зоне» инфекционного госпиталя, а их коллеги брали на себя нагрузку в поликлиниках и контактных группах (в первую волну работало 7, а во вторую — 11 бригад). И этим людям вряд ли было легче. Случались дни, когда на одну контактную группу приходилось 78 выездов в смену при максимальной нагрузке в 22 выезда на вызова. 1105 контактов первого уровня наблюдались одновременно в дни максимального роста заболеваемости. 1400 человек одновременно могли находиться на амбулаторном лечении. За сутки фиксировали более 100 пневмоний у пациентов. Просто представьте, какой была нагрузка на врачей, впервые столкнувшихся с новым и настолько контагиозным вирусом. Не удивительно, что среди медперсонала также были заболевшие. Но кто-то не оставлял работу даже во время болезни: врачи и медсестры помогали своим коллегам ухаживать за больными в палатах, где сами лежали в качестве пациентов. Возможно, эти цифры, которые мы ранее не приводили, объяснят кому-то тот факт, что были моменты, когда приходилось долго ждать своей очереди на прием к врачу, на снимок или приезда контактной группы.

Все работали с полной отдачей. И врачи с опытом, и молодежь. Я бы даже сказала — особенно молодежь. Они не жалели сил, они учились, работали без выходных. Я горжусь, что у нас есть образованные молодые кадры, врачи с невероятным чувством эмпатии, сопереживания.

За первую волну в инфекционном госпитале пролечили 700 человек. С момента повторного открытия — более 1200. В том числе 162 иногородних пациента. 81 человек прошел лечение на койках гемодиализного отделения, где была выделена «красная зона». Одномоментный расход кислорода в госпитале составлял в некоторые дни 320 литров в минуту. В этот период было выполнено более 40300 рентгенологических исследований грудной клетки.

Это цифры, которые в десятки раз превысили те, что обычно попадали в отчеты.

Но нельзя забывать и о том, что несмотря на приостановление плановых госпитализаций, в отделениях больницы продолжали оказывать помощь экстренным пациентам. Одним из них не так давно оказался Леонид Красник, начальник отдела статистики по Пуховичскому району. Он почувствовал себя плохо на рабочем месте, откуда и был госпитализирован бригадой скорой помощи (фельдшер Анастасия Ранкевич).

В отделении реанимации его ожидали врачи-реаниматологи Дарья Новикова и Елена Леонович (к слову, обе — молодые специалисты) и исполняющий обязанности заместителя главного врача, заведующий отделением гемодиализа Василий Ярошенко.

— Они меня просто спасли, установив временный кардиостимулятор, — рассказал мне после выписки из областной больницы Леонид Михайлович. — Я даже представить не мог, что эти молоденькие девочки могут выполнять такие сложные манипуляции. Спасибо им и Василию Сергеевичу за профессионализм, за смелость, за человечность. Дарья Александровна буквально не отходила от меня до момента передачи своим коллегам в Боровлянах. Я искренне благодарен нашим прекрасным докторам.

— Все отделения больницы постоянно работали на оказание экстренной помощи, — комментирует слова Леонида Красника Людмила Жаринова. — Мы же не можем спланировать наши болезни… Сегодня, когда заболеваемость коронавирусом несколько снизилась и госпиталь не загружен полностью, мы смогли открыть для плановых госпитализаций отделение неврологии и детское отделение. А госпиталь, повторюсь, продолжает работать. К сожалению, нигде в мире коронавирус не побежден. Нельзя расслабляться и нам, несмотря на то, что идет весна с надеждами на тепло и хорошее настроение. Все такими же необходимыми требованиями остаются ношение масок, соблюдение гигиенического режима. А на повестку дня выносится необходимость проведения вакцинации.

Первыми это сделали работники больницы и районного центра гигиены и эпидемиологии. Все вакцины, прибывшие в район, были использованы. Большинство из тех, кто привился, уже прошли и ревакцинацию. Вскоре в больнице ожидают новую партию вакцины.

Желающие сделать прививку и защитить себя и своих близких могут записаться на очередь в регистратуре. Медики, постоянно следящие за мировыми тенденциями в борьбе с коронавирусом, уверены, что без вакцинации сражаться с болезнью просто невозможно.

— Мы верим, что придет время, когда мы вернемся к привычному образу жизни, — говорит Людмила Жаринова. — Но, как оказалось, нельзя быть уверенными в том, что жизнь не преподнесет нам новые испытания. Коронавирус показал, что справиться возможно даже с самой непростой ситуацией, если объединить усилия и работать в сплоченной команде, выполняя свой долг. Мы остаемся на своих местах, но всем желаем здоровья и понимания, что оно зависит не только от медицинских работников, но и от самих людей.

Елена ШАНТЫКО.