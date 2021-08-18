Ночью волонтеры «Ангела» искали в Пуховичском районе 84-летнего мужчину – пока безуспешно

В Пуховичском районе 17 августа пропал 84-летний житель поселка Дружного Владимир Шестовец. Ночью 18 августа поисками мужчины на месте занимались двадцать волонтеров поисково-спасательного отряда «Ангел»: безрезультатно, поиски будут продолжены.

Командир ПСО «Ангел» Сергей Ковган рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

– Владимир Шестовец 17 августа около 14:00 вышел из своего дома в поселке Дружном на улице Чепика и пропал. Об этом нам заявили его родственники. По их словам, это не первое такое происшествие с пожилым мужчиной. В этом году он уже пропадал. Тогда его нашли на кукурузном поле. Сегодня ночью двадцать наших ребят искали Шестовца в Дружном и его окрестностях, но поиски пока результатов не принесли. После обеда группа снова отправится в Пуховичский район.

Владимир Иванович Шестовец родился 21 ноября 1936 года. Проживает по адресу: Пуховичский район, поселок Дружный, улица Чепика, дом 30.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, серые глаза, седые волосы.

Особые приметы: татуировка «паук» на безымянном пальце левой руки.

Был одет: серая спортивная ветровка, темные штаны, туфли.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Владимира Шестовца, или вы его видели, просьба сообщить об этом по телефонам ПСО «Ангел»: 7733 (для всех операторов мобильной связи), 8 (033) 6666-033, 8 (033) 6666-856. Или по телефону 102 в ближайший отдел милиции.