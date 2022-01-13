Нотариусы за год проведут пять акций по бесплатному консультированию

Пять республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса проведут белорусские нотариусы в 2022 году. Даты их проведения установило правление Белорусской нотариальной палаты, сообщили БелТА в БНП.

Обратиться к любому нотариусу за бесплатной консультацией можно 15 марта, 6 мая, 1 июля, 14 октября и 2 декабря 2022 года. Прием в эти дни будет вестись в соответствии с установленным графиком работы нотариальных контор и нотариальных бюро.

Подобные акции нотариусы Беларуси ежегодно проводят в преддверии государственных праздников и иных памятных дат. В этом году они приурочены к празднованию Дня Конституции Беларуси, Дня Победы, Дня Независимости Беларуси, Дня матери и Дня юриста.

Обратившиеся граждане могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса: по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости, совершению исполнительных надписей, предоставлению электронных документов для госрегистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесению изменений в устав (учредительный договор) нотариусом.

Кроме того, в первую субботу октября 2022 года нотариусы Беларуси примут участие в международной акции по бесплатному консультированию граждан. Мероприятие, как и в прошлом году, пройдет под эгидой Международного союза нотариата (UINL). О том, в каком формате пройдет эта акция, Белорусская нотариальная палата заранее проинформирует через СМИ и официальный сайт БНП.

Адреса нотариальных контор и нотариальных бюро, их контактные телефоны и актуальные графики работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».