Новая жизнь  старых домов: Чем агрогородок Турин привлекает минчан

Выражение “купить домик в деревне” стало уже крылатой фразой. Многие городские жители, устав от повседневной суеты, стремятся на выходные дни уехать в деревню, а некоторые, выйдя на пенсию, и вовсе меняют городской уклад жизни на деревенский.

Агрогородок Турин является для минчан привлекательным местом. Здесь очень живописно: река, лес, луга. Нравится и удобное месторасположение деревни. Сюда можно добраться общественным или личным транспортом. Поэтому минчане покупают здесь дома, благоустраивают их, трудятся на земле.

— Пустующих домов в наших населенных пунктах с каждым годом становится меньше, — говорит председатель Туринского сельисполкома Светлана Харитончик. — И это хорошая тенденция. Люди стараются навести порядок, смотрят за домом, занимаются огородом, оформляют клумбы. Такие дома являются украшением деревенской улицы.

В Турине по улице Центральная десять лет назад домик купила женщина, но, к сожалению, она заболела и не смогла приезжать в деревню. А дом в деревне — это не квартира, которую можно закрыть на ключ и уехать. Он требует постоянного вложения сил, средств и быстро ветшает без хозяев. В сельисполкоме уже начали готовить документы, чтобы включить дом в реестр пустующих, ведь если в течение последних трех лет в доме никто не проживал ни дня, он признается таковым. Но по счастливой случайности на него нашлись покупатели — семья из Минска. Новые хозяева уже занимаются благоустройством: снесли старый сарай, вырубили кустарники, привели в порядок двор.

В апреле еще один домик в агрогородке Турин купила семья Татьяны и Сергея Кевра из Минска.

— Мы – городские жители, — говорит Татьяна Иосифовна. — Муж – минчанин, я родом из Гродненской области. Здесь очень красиво, тихо, спокойно после шумных столичных улиц. Приезжаем сюда каждые выходные. Конечно, очень много усилий нужно приложить, чтобы привести пустовавший дом и огород в порядок. Но мы трудностей не боимся. Сейчас занимаемся благоустройством двора, планируем построить беседку, гараж. Несмотря на то, что работы еще очень много, мы наслаждаемся красотой, которую можно увидеть только в деревне. А как поют в мае соловьи! Разве услышишь их в Минске?..

Несмотря на то, что домик в деревне — это большой труд, люди на самом деле все чаще стараются проводить выходные дни за городом. Об этом говорит бесконечный поток машин из столицы в пятницу вечером. Минчане спешат уединиться, «заземлиться» на дачных сотках. Так, благодаря городским жителям, оживают деревенские улицы.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.