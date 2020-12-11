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Новобранцы в/ч 89417 изучают азы воинского дела

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В Вооруженных Силах Республики Беларусь начался новый учебный год, который определен как Год боевой готовности. В войсковой части 89417 по этому случаю прошел митинг.

Командир 5-й бригады специального назначения полковник Дмитрий Кучук отметил, что прошедший учебный год был насыщенным. Военнослужащие участвовали в ряде крупных учений республиканского и международного уровня, международных армейских играх, а также провели ряд мероприятий, посвященных различным знаменательным датам.

Этот год будет не менее интересным. В сентябре пройдут совместные стратегические учения Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021».  Военнослужащие уже начали подготовку к ним.

Новое  пополнение пока привыкает к армейским будням. Новобранцам предстоит изучить азы воинского дела: освоить строевую подготовку,  парашютные системы,  работу оружия.  В скором времени планируется провести  занятия по  предметам боевой подготовки.

К слову, среди новобранцев войсковой части есть и пуховчане. Новый учебный год начнут  Владислав Шамаль из поселка Правдинский и Игнатий Шакуро из Руденска.

Пуховчане Владислав Шамаль и  Игнатий Шакуро.

В ближайшее время  новобранцев ждет распределение по воинским специальностям.

А в  субботу состоится церемония принятия Военной присяги новым пополнением.

Ольга  ГАВРИЛЕНКО.

 

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