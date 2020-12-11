Новобранцы в/ч 89417 изучают азы воинского дела

В Вооруженных Силах Республики Беларусь начался новый учебный год, который определен как Год боевой готовности. В войсковой части 89417 по этому случаю прошел митинг.

Командир 5-й бригады специального назначения полковник Дмитрий Кучук отметил, что прошедший учебный год был насыщенным. Военнослужащие участвовали в ряде крупных учений республиканского и международного уровня, международных армейских играх, а также провели ряд мероприятий, посвященных различным знаменательным датам.

Этот год будет не менее интересным. В сентябре пройдут совместные стратегические учения Вооруженных Сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021». Военнослужащие уже начали подготовку к ним.

Новое пополнение пока привыкает к армейским будням. Новобранцам предстоит изучить азы воинского дела: освоить строевую подготовку, парашютные системы, работу оружия. В скором времени планируется провести занятия по предметам боевой подготовки.

К слову, среди новобранцев войсковой части есть и пуховчане. Новый учебный год начнут Владислав Шамаль из поселка Правдинский и Игнатий Шакуро из Руденска.

В ближайшее время новобранцев ждет распределение по воинским специальностям.

А в субботу состоится церемония принятия Военной присяги новым пополнением.

Ольга ГАВРИЛЕНКО.