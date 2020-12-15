Новобранцы в/ч 89417 приняли присягу. Среди них двое пуховчан
«Я, гражданин Республики Беларусь…» С этих слов начинается текст присяги, которую в минувшую субботу приняло новое пополнение воинов в войсковой части 89417. Военнослужащие дали торжественную клятву в присутствии родных и близких.
Поздравили военнослужащих с этим знаменательным днем командир 5-й бригады специального назначения полковник Дмитрий Кучук и ветеран Великой Отечественной войны, почетный солдат 6-й роты специального назначения Геннадий Юшкевич. Обращаясь к молодым воинам, они отметили, что служба будет трудной, требующей существенных физических и морально-психологических нагрузок, но, вместе с тем, это будет время становления характера настоящего мужчины, защитника Родины.
Иерей Григорий Целков по традиции совершил молебен.
В строю принимающих присягу оказались и пуховчане Владислав Шамаль из поселка Правдинский и Игнатий Шакуро из Руденска.
— Стремился попасть именно сюда, потому что хотелось служить в элитных войсках, — рассказывает Игнатий.
Владислав учился в Слуцком сельскохозяйственном профессиональном лицее. Там получил профессию повара.
— Меня хотели отправить на службу в другую часть, но я просился в спецназ, — вспоминает Владислав. — В первое время, конечно, было непросто привыкать к новому укладу жизни, но мы справились.
Для молодых воинов самым приятным подарком в этот важный день стала встреча с родными и близкими.
— Вся наша семья не меньше Владислава ждала этот день. Когда сын уходил в армию, я был рад и горд тем, что он идет служить в «пятерку», потому что это легендарная воинская часть, одна из самых боеспособных в республике, — рассказал Юрий Шамаль, отец Владислава.
Для зрителей командование войсковой части организовало показ боевых эпизодов с участием воинов-спецназовцев, выставку вооружения, техники и экипировки разведчиков.
Ольга ФИЛЁНЧИК.