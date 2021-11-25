Среди новобранцев — семь пуховчан!

В минувшую субботу в воинской части 89417 в Марьиной Горке состоялось принятие присяги новобранцами, призванными на срочную военную службу в осеннем призыве. Это событие волнительное не только для ребят, у которых впереди полтора года армейской службы, но и для их родных, друзей, подруг.

Традиционно в этот день в воинской части 89417 было особенно многолюдно, так как друзья и родственники приехали из разных уголков Беларуси, чтобы поддержать новобранцев. Ребята за несколько недель, прошедших со времени призыва, успели окунуться в армейскую жизнь, и эта встреча с близкими людьми для них была очень волнительной.

В торжественной обстановке военнослужащие дали клятву верно служить и защищать Родину.

После торжественного выноса Боевого Знамени началась церемония принятия военной присяги. Молодых воинов поздравил командир бригады полковник Алексей Хузяхметов. Он напомнил новобранцам, принимающим военную присягу, значение почетной и ответственной обязанности, которая возлагается на военнослужащих.

— Особая честь выпала вам служить в воинских частях Сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь, — отметил, обращаясь к новобранцам, начальник штаба, первый заместитель командующего Силами специальных операций полковник Владимир Белый. — Сегодня вы являетесь по праву продолжателями славных традиций своих предшественников, которых всегда отличали высокий профессионализм, доблесть, отвага и мужество, преданность своему делу, верность войсковому товариществу. В этом году Силы специальных операций традиционно участвовали в международных армейских играх. Из 16 команд-участниц наши стали победителями в конкурсах “Снайперский рубеж” и “Полярная звезда”, и, что примечательно, костяк команд составляли военнослужащие 5-й отдельной бригады специального назначения. Военнослужащие бригады принимали участие в международных учениях в России, Таджикистане, Казахстане, Узбеки-стане. Лучшим из вас также предоставят такую возможность.

С принятием военной присяги молодых солдат поздравили также ветеран бригады, заместитель командира 334-го отдельного отряда специального назначения подполковник Владимир Дмитрук, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Елена Адамейко.

По доброй традиции благочинный церквей 1-го Пуховичского благочиния протоиерей Александр Целков совершил молебен на благословение.

Прошел месяц, как ребята расстались с домом. Они уже успели приобрести новых товарищей, прочувствовать, что такое армейская дисциплина, воинское братство, мужская дружба.

Для родителей принятие присяги их сыновьями — также особенное событие. Родители гордятся тем, что их дети будут служить в 5-й бригаде, и надеются, что они как настоящие патриоты Беларуси смогут защитить нас и нашу страну.

Среди тех, кто пришел служить в воинскую часть 89417, семь пуховчан. Евгений Харлап из агрогородка Дукора, закончив БАТУ, успел поработать главным инженером в СУП “Дукора-Агро”. Еле сдерживала слезы его мама — Елена Валентиновна. Сестра Юлия и дядя Александр также приехали поддержать Евгения в этот день.

— Я хотел служить именно здесь, — поделился Евгений. — Это было папино напутствие мне. Он и сам когда-то хотел служить в легендарной 5-й бригаде. К сожалению, папы нет с нами, но я буду с честью выполнять его наказ. У нас уже были первые занятия по огневой подготовке, на которых мы совершали стрельбу из автомата и изучили тактико-технические характеристики вверенного нам оружия.

Андрей Королько из агрогородка Блонь до призыва в армию также работал в сельском хозяйстве и обязательно планирует туда вернуться.

Гости мероприятия увидели показательные выступления спецназовцев и познакомились с образцами оружия.

Молодые солдаты в этот день отправились в свое первое увольнение.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.