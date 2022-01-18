Новое в Уголовном Кодексе

Законом Республики Беларусь от 26 мая 2021 года №112-З проведена существенная корректировка Уголовного кодекса.

С одной стороны, по отдельным преступлениям против собственности, порядка осуществления экономической деятельности, порядка природопользования была смягчена либо упразднена ответственность, предусмотрен более льготный порядок зачета срока содержания под стражей в срок наказания.

С другой стороны, Уголовный кодекс дополнен статьями, нацеленными на противодействие новым общественно опасным проявлениям.

Так, начиная с 19 июня прошлого года преступлениями признаются любые умышленные действия по реабилитации нацизма; умышленный незаконный сбор, предоставление или распространение информации о частной жизни, персональных данных другого лица без его согласия, которые повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина; подделка документов качества, маркировки, упаковки лекарственных средств и медицинских изделий; производство, ввоз в Республику Беларусь, хранение или сбыт фальсифицированных, некачественных, незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий; создание экстремистского формирования либо участия в нем; содействие экстремистской деятельности; прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности; пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, совершенные неоднократно; неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Особо следует остановиться на действиях, которые государством впервые признаны преступными и которые в современном обществе получили широкое распространение.

Так, с целью борьбы с «бесправниками» на дороге, снижения большого числа совершаемых этими лицами дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяжкими последствиями, введена уголовная ответственность за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управление этим средством, если это деяние совершено неоднократно (статья 3172 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Понятие неоднократности раскрыто в примечании к данной статье и трактуется как управление транспортным средством при отсутствии соответствующего права, совершенное в течение года после наложения административного взыскания по части 2 статьи 18.14 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Иными словами, если лицо, которое не имеет права управления транспортным средством, дважды в течение года будет привлечено к административной ответственности, а затем в течение года после наложения второго взыскания вновь совершит такое же нарушение, то это деяние влечет уголовную ответственность.

Санкция части первой статьи 3172 предусматривает максимальное наказание в виде трех месяцев ареста, а в случае совершения преступления лицом, ранее совершившим такое же преступное деяние — до двух лет ограничения свободы с обязательным применением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок до 5 лет.

Чтобы понимать масштабы совершения данных противоправных действий, сообщу, что за период с 1 января 2020 года по декабрь 2021 года судом Пуховичского района привлечено к ответственности 183 «бесправника». 29 ноября 2021 года районным судом постановлен приговор в отношении Е., который несколько лет назад был лишен права управления транспортными средствами и затем с мая по сентябрь текущего года трижды управлял автомобилем и тем самым нарушил наложенный на него запрет.

За это преступное деяние ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 2030 рублей. Кроме того, после оплаты штрафа в течение двух лет Е. будет иметь судимость, которая налагает определенные ограничения прав и свобод, а также существенно влияет на его репутацию.

Сергей Василевский,

председатель суда Пуховичского района.