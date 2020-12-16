Новогоднее настроение пуховчанам создают около полутора километров гирлянд

Город уже целую неделю живет в ожидании новогодних праздников. Мы все, наверное, с особым чувством ждем окончания этих двенадцати месяцев, чтобы оставить в уходящем году все невзгоды и испытания.

Новогоднее настроение чувствуется не только в празднично оформленных магазинах, где уже идет продажа новогодних товаров, но и на улицах, когда с наступлением темноты включается праздничное освещение.

— В этом году мы установили все те конструкции, что украшали город в прошлом,— рассказывает главный энергетик УП «Жилтеплосервис» КХ Андрей Гусев. — Подарок, шар, снеговики, колокол, корабль… И, конечно, светодиодные гирлянды, которые украшают улицы Октябрьская, Ленинская, Советская. Всего около полутора километров гирлянд установлено на опорах освещения. И на городской елке около 680 метров.

Еще несколько конструкций и гирлянд находятся в ремонте: дождливый декабрь 2019 года и январь 2020 года стали причиной выхода из строя 30 единиц осветительного оборудования. К счастью, главной и естественной причиной. Вандализма, по словам Андрея Гусева, становится с каждым годом меньше.

Коммунальникам для ремонта и монтажа «праздничного настроения» понадобилось чуть больше месяца. Но работы по украшению городских объектов еще продолжаются. Кто сделает это лучше других, мы узнаем после подведения итогов конкурса, который был объявлен районным исполнительным комитетом.

Елена ШАНТЫКО.