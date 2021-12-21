Новогодние огни города

По-настоящему ощутить приближение Нового года можно только тогда, когда наряжаются елки и включается новогодняя иллюминация.

С каждым годом праздничных инсталляций в городе становится больше. Все наверняка заметили новогоднюю растяжку-поздравление и светящуюся композицию на въезде в Марьину Горку, обновившиеся новогодние объекты возле ОАО «Пуховичский опытно-экспериментальный завод», «Пуховичское МПМК-14». Больше новогоднего настроения стало в микрорайоне Криница, где появилась светящаяся арка и подсветка на кольце возле магазина «Западный».

Ярко и празднично выглядит центральная площадь Марьиной Горки. Постарались создать новогоднее настроение многие предприятия, торговые объекты, школы. От этого город выглядит ярче и праздничнее. Правда, пока не везде. Как ни странно, но в Новой Заре приближение Нового года не чувствуется. Несмотря на то, что микрорайон большой, в нем сейчас нет новогодних инсталляций и елок. Быть может, в этом виноваты в какой-то мере и сами жители: в прошлые годы в парке елка наряжалась, но отношение к ней было просто варварским.

Елена ИВАНОВА.