Общество 

Новогодние огни города

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По-настоящему ощутить приближение Нового года можно только тогда, когда наряжаются елки и включается новогодняя иллюминация.

С  каждым  годом праздничных  инсталляций в городе становится больше. Все наверняка заметили новогоднюю растяжку-поздравление и светящуюся композицию на въезде в Марьину Горку,  обновившиеся  новогодние объекты возле ОАО  «Пуховичский опытно-экспериментальный  завод», «Пуховичское МПМК-14». Больше новогоднего настроения стало в микрорайоне Криница, где появилась светящаяся арка и подсветка на кольце возле магазина «Западный».

Ярко и празднично выглядит центральная площадь Марьиной Горки. Постарались создать новогоднее настроение многие предприятия, торговые объекты, школы. От этого город выглядит ярче и праздничнее. Правда, пока не везде. Как ни странно, но в Новой Заре приближение Нового года не чувствуется. Несмотря на то, что микрорайон большой, в нем сейчас нет новогодних инсталляций и елок. Быть может, в этом виноваты в какой-то мере и сами жители: в прошлые годы в парке елка наряжалась, но отношение к ней было  просто  варварским.

Елена  ИВАНОВА.

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