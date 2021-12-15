Новогодняя ель — символ праздника!

Впереди Рождественские праздники и Новый год, и какой праздник может обойтись без нарядной ели, особенно живой, не искусственной, настоящей.

Данная традиция — наряжать деревья на Новый год началась с языческих времен. Тогда на праздник Новолетие, который праздновали в марте, славяне наряжали все деревья подряд, правда, кроме ели. Наряжая деревья, они считали, что угождают добрым духам, ель же была «дерево смерти», с ним связаны погребальные ритуалы (еловые лапы бросают на пол в доме покойника, выстилают ими дорогу к кладбищу, венки делают из еловых веток).

В Петровскую эпоху, основой для праздников стали традиции Запада. Петр 1 перенес Новый год на 1 января и перенял ель в качестве новогоднего дерева у протестантской Германии. По указу Петра на Новый год каждый должен был украшать целыми хвойными деревьями или ветками – ворота, улицы, дороги, крыши трактиров. Но традиция не прижилась, и после смерти Петра, ёлки оставили только для обозначения питейных заведений.

В XIX веке ёлки начали устанавливать в домах петербургские немцы, как рождественское дерево. Это «немецкое обыкновение» стало стремительно распространяться среди столичной знати и дошло до царской семьи. Первую домашнюю рождественскую елку установил Николай I, после чего по примеру царской семьи ёлку стали устанавливать в гостиных знатных семей Петербурга. В итоге к концу XIX века елка стала неизменным атрибутом Рождества, правда, ненадолго. После Октябрьской революции ель была запрещена, так как символизировала старые царские обычаи.

Из забытья хвойное дерево спасла газета «Правда» и знаменитая фраза Сталина: «Жить надо лучше, жить надо веселее». 28 декабря 1935 года газета «Правда» опубликовала материал с заголовком «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!». Вскоре вечнозеленая попала под амнистию и с тех пор стала символом Нового года.

В настоящее время перед праздниками организуется множество «елочных базаров», где гражданам предлагают большой выбор новогодних елей на любой вкус. Только в Минске планируется в этом году открыть елочные базары на 79 площадках (информация «Минск-Новости»).

Вместе с тем, несмотря на доступность приобретения елей, имеют случаи быть самовольных рубок деревьев в лесах.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира напоминает, что незаконная рубка либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в лесах Республики Беларусь, влечет административную ответственность по статье 16.17 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, которой предусмотрен штраф для физического лица в размере до тридцати базовых величин, а в случае причинения ущерба в крупном либо особо крупном размере (крупный — в двести пятьдесят и более раз превышающую размер базовой величины; особо крупный — пятьсот и более раз превышающую размер базовой величины) уголовную ответственность.

Кроме того, лицу совершившему правонарушение будет необходимо возместить вред причиненный окружающей среде и оплатить стоимость незаконно срубленного дерева.

В случае если Вы стали свидетелем фактов браконьерства, варварского отношения к объектам животного и растительного мира, просим сообщать на круглосуточный «телефон доверия» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь 8-033-333-60-00.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира, поздравляет всех читателей с наступающими праздниками — Рождеством и Новым годом, желает удачи и исполнение всех желаний в Новом году!