Новости Пуховичского РК ОО «БРСМ»

— Как правило, конец года всегда получается насыщенным, — рассказала первый секретарь Пуховичского РК ОО «БРСМ» Елена Мазаник. — Только за последний месяц мы успешно приняли участие в нескольких масштабных проектах.

На зональном этапе конкурса «100 идей для Беларуси», который прошел в Солигорске, два из представленных от нашего района проектов прошли на областной этап: проект Егора Жилука «Кошык для знаёмстваў» и Дмитрия Кривошея и Ильи Корниенко «Путеводитель по Пуховщине».

На областном форуме студенческих отрядов «Молодость. Труд. Единство», который прошел в Мачулищах, наш экологический отряд «Акварель», командиром которого является Екатерина Корзун, был признан лучшим в области. А Пуховичский территориальный штаб студенческих отрядов был удостоен благодарности областного комитета за развитие студотрядовского движения на территории Минской области.

Наша активистка Юлия Теребило получила благодарность Минского ОК ОО «БРСМ» за активную работу волонтером в COVID-патруле.

К сожалению, на открытом областном фестивале команд КВН на Кубок губернатора Минской области «Молодежный MIX» наша команда «Дети из 90-х» из ГУО «Средняя школа №3 города Марьина Горка» не прошла в финальный этап, однако была отмечена как коллектив с очень необычной и интересной программой выступления.

Сейчас мы готовимся к новогодним мероприятиям. Одним из самых важных является ежегодная благотворительная акция «Чудеса на Рождество», которую мы традиционно проводим совместно с Пуховичским БРПО к новогодним и рождественским праздникам. Общими силами мы будем организовывать конкурсы, праздничные программы, адресные поздравления для воспитанников детских домов, школ-интернатов, приютов для детей-сирот, детей с ограниченными возможностями и детей, находящихся в больнице.

Хочется отметить также активную работу первичных организаций на местах. К примеру, было очень интересно принять участие в проведении творческого интерактивного онлайн- конкурса «Мистер школы-2021» в ГУО «Зазерская средняя школа», инициатором которого является первичная организация БРСМ.

В этом конкурсе девять смельчаков на протяжении целой недели выполняли конкурсные задания. Визитка, конкурс стиля, зарядка, чтение стихов, рассказ о социально значимом и полезном деле — все это было представлено в виде видеороликов. Члены жюри дистанционно знакомились с участниками и оценивали их работы.

Борьба за главный титул развернулась нешуточная: участники буквально догоняли друг друга как по количеству лайков и просмотров, так и по баллам от строгих компетентных судей.

Звание «Мистер школы-2021» получил учащийся 6 класса Антон Зыль, «I вице-Мистер школы» — учащийся 5 класса Дмитрий Агейко, «II вице-Мистер школы» — учащийся 3 класса Егор Березовский. Титул «Мистер-онлайн» завоевал учащийся 10 класса Егор Марчук. «Мистером зрительских симпатий» стал учащийся 9 класса Сергей Антилевский.

Все участники были награждены сладкими призами и дипломами.

Также на данный момент мы проводим конкурс на лучшую первичную организацию. К концу года будет определена лучшая ячейка и самые активные члены нашей организации.

Станислав БЕЛОУСОВ.