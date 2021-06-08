Нововведения при уплате государственной пошлины

Рассмотрение исковых и иных заявлений, жалоб, апелляционных и надзорных жалоб на судебные постановления, выдача копий документов судом являются объектами обложения государственной пошлиной.

Особенности исчисления и уплаты государственной пошлины при обращении в суды содержатся в статье 288 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс Законом от 29 декабря 2020 года №72-З, затронули и госпошлину, уплачиваемую при обращении в суды общей юрисдикции. Новации вступили в силу с 15 января текущего года.

В первую очередь изменения коснулись размера госпошлины при подаче апелляционной жалобы на решение суда. Она увеличилась с 50 до 80 процентов ставки, установленной за рассмотрение искового заявления или иного заявления, жалобы, а по имущественным спорам — ставки, исчисленной исходя из оспариваемой суммы.

Еще одно важное изменение коснулось уплаты госпошлины за рассмотрение искового заявления имущественного характера. Теперь за рассмотрение искового заявления имущественного характера необходимо уплатить государственную пошлину в размере 5 процентов цены иска, но не менее 2 базовых величин.

Изменения в исчислении госпошлины коснулись и выдачи копии решения суда о расторжении брака. Если ранее размер госпошлины за выдачу копии решения суда о расторжении брака варьировался от 1 до 3 базовых величин, то в настоящее время государственная пошлина за выдачу копии решения о расторжении брака составляет 2 базовые величины, а за выдачу копии решения суда о расторжении повторного брака — 3 базовые величины.

Кроме того, с 2021 года при обращении в суды общей юрисдикции Республики Беларусь государственная пошлина, взимаемая за совершение юридически значимых действий, подлежит зачислению в республиканский бюджет. В связи с этим изменились реквизиты для ее уплаты, сведения о которых размещены в соответствующих разделах Интернет-портала судов общей юрисдикции.

Обращаем внимание на то, что госпошлину можно уплатить посредством системы единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП). Факт уплаты государственной пошлины посредством системы ЕРИП подтверждается наличием в этой системе информации, свидетельствующей о зачислении суммы пошлины. При этом плательщик обязан сообщить суду только учетный номер такой операции (транзакции) в системе без предоставления подтверждающих документов. Но, если государственная пошлина оплачена с помощью банковского перевода либо наличными средствами через банк, плательщик обязан предоставить суду платежный документ.

Орыся ГАНЖИНА, помощник председателя суда Пуховичского района.