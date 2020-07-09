Новшества Закона о нотариате

29 июня 2020 года принят Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности», направленный на совершенствование норм Закона Республики «О нотариате и нотариальной деятельности» (далее – Закон о нотариате).

Одной из новелл является закрепление в Законе о нотариате понятий «нотариальный акт» и «нотариальный документ». Определяется особый статус нотариального акта, как документа, являющегося законным и достоверным подтверждением прав, обязанностей и фактов, имеющих юридическое значение, удостоверенных в этом нотариальном акте. Также устанавливается, что содержание нотариального акта считается истинным, пока не доказано обратное.

Принятым Законом нотариальной тайне придается статус охраняемой законом тайны.

Высокую практическую важность для участников гражданского оборота будут иметь общедоступные сведения об удостоверенных доверенностях, а также о факте отмены доверенности, как одного из видов публичных сервисов на сайте Белорусской нотариальной палаты. При этом, учитывая востребованность информации о доверенности, устанавливается, что сведения о доверенности, размещенные на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты в глобальной компьютерной сети Интернет, не составляют нотариальную тайну. Такой подход позволит реализовать публичный доступ не только к предоставляемой в настоящее время информации об отмененной доверенности, но и о факте ее удостоверения.

В связи с необходимостью реализации юридическими лицами своих прав как правопреемников субъектов хозяйствования, которые были реорганизованы в установленном порядке, правопреемники этих юридических лиц наделяются правом получения сведений, составляющих нотариальную тайну, а также содержащих их документов. Теперь такие сведения и документы можно будет выдавать не только юридическим лицам, от имени, на имя, по поручению либо в отношении которых совершено нотариальное действие, но и правопреемникам этих юридических лиц.

Ввиду особой значимости нотариальной деятельности в механизме защиты прав и законных интересов, отдельные нормы принятого Закона посвящены правовому регулированию вопросов, связанных с гражданской ответственностью нотариуса за вред, причиненный по его вине имуществу (в том числе имущественным правам) гражданина или юридического лица в связи с осуществлением нотариальной деятельности, и страхованием такой ответственности. Впервые закрепляются основания и пределы ответственности нотариуса.

Статьи Закона о нотариате дополняются исчерпывающим перечнем органов Белорусской нотариальной палаты и органов областных (Минской городской) нотариальных палат. Кроме того, устанавливается, что Белорусской нотариальной палатой могут создаваться комиссии, не являющиеся органами Белорусской нотариальной палаты.

Закон о нотариате дополняется новыми видами нотариальных действий, совершаемых нотариусами, в числе которых удостоверение отмены дарения, удостоверение заявлений участников общества с ограниченной ответственностью (общества с дополнительной ответственностью) о выходе из общества, выдача распоряжений о возмещении расходов, вызванных смертью наследодателя, охраной наследства и управлением им, а также расходов на похороны наследодателя, свидетельствование электронной копии документа на бумажном носителе и др. Приэтом определяется, что совершаемые нотариусами нотариальные действия предусматриваются исключительно законодательными актами (т.е. Конституцией Республики Беларусь, законами, декретами и указами Президента Республики Беларусь).

Для удобства граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц из Закона о нотариате исключаются нормы об удостоверении договоров отчуждения недвижимого имущества и выдаче свидетельств о праве собственности супругам (бывшим супругам) в отношении недвижимого имущества нотариусом нотариального округа, в пределах которого расположено недвижимое имущество. Таким образом, за совершением этих нотариальных действий можно будет обратиться к любому нотариусу. Исключением, как и прежде, останутся свидетельства о праве собственности, выдаваемые по месту открытия наследства в случае смерти супруга (бывшего супруга).

Кроме того, Законом предполагается установление единого трехлетнего срока для предъявления исполнительной надписи нотариуса к принудительному исполнению.

Дополняемой статьей регулируются вопросы направления (вручения) нотариусом корреспонденции, последствий отказа от ее получения адресатом. Определены случаи, когда адресат считается надлежащим образом извещенным (получившим корреспонденцию).

Принятым Законом в том числе уточняются компетенция и виды нотариальных действий, совершаемых уполномоченными должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов, дипломатическими агентами дипломатических представительств Республики Беларусь и консульскими должностными лицами консульских учреждений Республики Беларусь.

Гражданский кодекс Республики Беларусь и Закон Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении» дополняются нормами, обеспечивающими правовую регламентацию вопросов удостоверения доверенностей граждан на получение пенсии и пособий.

Позитивные изменения в связи с принятием Закона направлены на решение актуальных потребностей гражданского общества, устранение пробелов в законодательстве с учетом правоприменительной практики, повышение качества нотариального обслуживания и призваны усилить защиту прав и законных интересов участников гражданского оборота.Принятые нормы обоснованы и подчеркнут ответственную позицию нотариата, который стремится предоставить доступное высококвалифицированное юридическое обслуживание в любом регионе страны.Кроме того, корректировки Законао нотариате направлены на гармонизацию его норм с положениями модельного закона «О нотариате», принятого Межпарламентской Ассамблеей государств – участников Содружества Независимых Государств в 2017 году.

Указанные изменения вступают в силу через шесть месяцев после официального опубликования Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности».

Алексей Лозицкий,

Минская областная нотариальная палата.