Новые достижения Марьиногорского клуба авиационно-космического моделирования «ЭКИПАЖ»

В Рогачеве на летном поле аэроклуба ДОСААФ «Меньков» в период с 6 по 8 августа прошел XIV Открытый чемпионат Республики Беларусь по ракетомодельному спорту. Марьиногорский клуб авиационно-космического моделирования «ЭКИПАЖ» принял в нем участие и вернулся не с пустыми руками.

В данных соревнованиях принимают участие сильнейшие команды и спортсмены Республики Беларусь: члены национальной сборной страны, чемпионы мира и Европы, победители Кубка мира, мастера спорта международного класса.

О том, как прошел чемпионат, нам рассказал тренер марьиногорского клуба «ЭКИПАЖ» Владимир Пасюков:

— Начало соревнований открыл старт моделей класса S-3-A — ракета с системой спасения — парашют. На чемпионатах Республики Беларусь ранее такого не было, и для многих участников этот старт стал дебютом. В том числе и для всех спортсменов нашей команды. К сожалению, призовых мест тут завоевать не удалось, но мы выявили ошибки в проектировании и изготовлении своих моделей, которые в ближайшем будущем будут устранены, и наши ребята смогут достойно выступать в этом классе.

Далее следовали старты моделей ракет класса S-4-A – ракетоплан. Я разработал такую модель для участия в этом году в Чемпионате мира в Румынии, и мои ученики создали подобные аппараты. Они прошли испытания на Республиканской спартакиаде среди учащихся по техническим видам спорта и на международных соревнованиях в Украине, где принесли нам победные результаты. И на этом чемпионате наши спортсмены одержали командную победу, заняв первое место. В личном зачете Владимир Пасюков стал чемпионом страны, Алексей Терешкович завоевал серебряную медаль, а Захар Кастюк занял почетное четвертое место. В зачете среди юниоров наши ребята добавили еще две медали в командную копилку: Алексей Терешкович — золотую медаль и Захар Кастюк — бронзовую.

В классе моделей S-6-A с системой спасения — стример на прошлых соревнованиях наши ребята были чемпионами, но в этом году удача повернулась лицом к команде ДОСААФ из Минска, а мы стали только вторыми. Захар Кастюк добавил еще одну бронзовую медаль в командный зачет.

На следующий день продолжились старты ракет моделей-копий класса S-7. Эти соревнования проходят следующим образом: спортсмен предоставляет в судейскую коллегию кроме самой модели еще и комплект документов (чертежи, фото), подтверждающих наличие реальной ракеты. Судьи оценивают соответствие модели-копии реальному прототипу по определенной системе и реализм полета. По общей сумме баллов определяются победители. Наша команда предоставила модели-копии ракет: Владимир Пасюков и Алексей Терешкович — «Вертикаль 4» и Захар Кастюк — «Р-17 «Звезда». Все модели выполнены в масштабе 1 к 40. После стендовой оценки наши модели заняли, соответственно, третье, четвертое и пятое места. Это достаточно высокая оценка качества. После запуска на реализм полета модель, построенная Алексеем Терешковичем, принесла ему в общем зачете третье место и еще одну бронзовую медаль в общекомандный зачет. Также среди юниоров Алексей Терешкович и Захар Кастюк добавили в командную копилку еще серебряную и бронзовую медали.

Заканчивали соревнования старты моделей класса S-9-A с системой спасения — ротошют. В этой категории на прошлом Чемпионате Республики Беларусь в командном зачете мы были вторыми. Ребята изготовили новые ротошюты, которые были уже опробованы в других соревнованиях, стабильно показывали высокие результаты и на этот раз не подвели своих спортсменов. В итоге Владимир Пасюков добавил в командную копилку еще одну золотую медаль и Захар Кастюк — бронзовую медаль в общем зачете. В юниор-ском зачете Захар Кастюк наконец завоевал свою золотую медаль, и Алексей Терешкович добавил еще одну серебряную.

Итог выступления команды: два первых чемпионских командных места в классе моделей S-4-A и S-9-A, два вторых командных места в классе моделей S-6-A и S-7, 12 медалей, из них 4 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых. По сумме завоеванных медалей нашей команде организаторами соревнований был вручен Кубок за второе общекомандное место. Также наши ребята в этом году повторно выполнили нормативы кандидата в мастера спорта Республики Беларусь по ракетомодельному спорту.

Важным достижением стало то, что по результатам чемпионата Алексей Терешкович был приглашен в юниорский состав Национальной команды Республики Беларусь по ракетомодельному спорту.

В скором времени пройдут международные соревнования в Казахстане на космодроме Байконур, где марьиногорский клуб хотел бы попробовать свои силы и имеет все шансы на успех, но тут без помощи спонсоров ребятам не обойтись.

Станислав БЕЛОУСОВ.