Новые корпуса, КТ и МРТ — как будет развиваться здравоохранение области, рассказал Турчин

Здравоохранение и экономика центрального региона — это ключевые вопросы. Такое мнение высказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин 9 февраля на совещании по развитию области в Борисове. Он рассказал, как справлялась столичная область в непростой 2021-й и какие планы на этот год.

Что касается экономического развития, то центральный регион — по показателям крупнейший в стране. Результаты развития области получили высокую и объективную оценку. За свои достижения Минщина четыре раза была признана победителем соревнования среди регионов страны и занесена на Республиканскую доску Почета. А в прошлом году области объявлена Благодарность Президента Республики Беларусь.

Об итогах года

— Минская область занимает достойное место в республике, — с гордостью отмечает глава центрального региона Александр Турчин. — Нашими организациями сделано более 20 процентов объема промышленного и более 25 процентов — сельскохозяйственного производства республики, привлечена почти четверть общереспубликанского объема использованных инвестиций в основной капитал. Показатели производства продукции промышленности, сельского хозяйства, розничного товарооборота, реальной заработной платы по итогам прошлого года достигли значений выше, чем в целом по стране.

О зарплатах

Александр Турчин подчеркнул, что доходы людей — важнейший приоритет. И в этом направлении также сделано немало. Средняя заработная плата работников предприятий и организаций в 2020 году превысила 1200 рублей, а по итогам прошлого — еще увеличилась. В декабре 21-го года она достигла 1700 рублей.

— Причем рост дают не только традиционные высокодоходные профессии — шахтеры, банковские и финансовые работники, специалисты ИТ-сектора. Впервые в истории области в 2020 году заработная плата работников сельского хозяйства превысила тысячу рублей, в 2021-м — продолжила рост. Подтянулись и другие сферы, — уточнил губернатор.

О развитии бизнеса

Благодаря своему положению регион привлекает инвесторов, и этим стараются грамотно пользоваться. В области созданы и поддерживаются комфортные условия для старта и развития бизнеса. По словам губернатора, на начало года в области работает практически 65 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства:

— И это учтены не просто ИП или ремесленники. Сфера производства приросла на 389 предприятий, а сфера услуг — практически на полторы тысячи. А это новые рабочие места, доходы наших людей и поступления в бюджет.

Об инвестициях

Однако в области рассчитывают не только на частную инициативу. При поддержке облисполкома в прошлом году открыто технологичное производство медицинского стекла и других изделий медицинского назначения.

— Наши лесхозы успешно выходят на рынки ближнего зарубежья со своей продукцией — от топливных пеллет и поддонов, до лесопосадочного материала и экологических даров природы, — продолжает Александр Турчин. — Мы вкладываем в промышленность, инновации, логистику, развиваем сельское хозяйство. Действуем рачительно, на перспективу, просчитываем эффективность вложения каждого рубля.

Ампульное производство в Борисове. Фото Алены Дроздовской

Он подчеркнул, что в 2022 году продолжится реализация значимых инвестиционных проектов, к примеру, БНБК — предприятие, которое у всех на слуху. Предприятие работает, развивается, реализуются дальнейшие очереди строительства.

— Еще из крупных проектов, которые окажут влияние на экономику малых регионов, выделю комплекс по производству мяса индейки в Копыльском районе. Мы развиваем Крупский регион, увеличиваем там производство мяса птицы. В Жодино наши российские партнеры планируют строительство нового предприятия. В следующем году, думаю, первую часть этого предприятия запустим. И многие другие проекты. Конечно, хотелось бы большего, чтобы в каждом регионе Минской области какие-то проекты реализовывались. Этот год наше пристальное внимание будет именно к этому вопросу. Потому что прошлый год мы вплотную занимались медициной, пандемия никуда не ушла. В сферу здравоохранения мы направляем огромные ресурсы.

О здоровье

На первом плане, кроме реального сектора, конечно, вопросы здоровья. Александр Турчин подчеркнул, что отрасль здравоохранения области ключевая.

— За эти два года были построены амбулатория в Хатежино, отремонтирована — в Острошицком Городке, введен в эксплуатацию новый диагностическо-лечебный корпус Борисовской ЦРБ, — уточнил губернатор. — Отделение магнитно-резонансной томографии в Солигорске, кабинеты компьютерной томографии в Вилейке, Борисове, Несвиже, Молодечно. Кабинеты ангиографии стали доступны в Молодечно и Борисове. На эти цели было направлено только из областного бюджета более 205 млн рублей.

Новая поликлиника в Жодино. Фото Алены Дроздовской

На этом, конечно же, останавливаться не будут. Буквально через две недели примет первых пациентов детская поликлиника в Жодино и новый хирургический корпус в Воложине. До конца года будет завершено строительство поликлиники в д. Боровляны, еще одной — в агрогородке Озерцо Минского района. Областной родильный дом также получит новый корпус реабилитации, а в Борисове будут возведены детский многопрофильный корпус, станция переливания крови и реконструирован хирургический комплекс. Осенью начнется строительство современного технологичного корпуса хирургии для областной клинической больницы.

— Продолжим оснащение кабинетами компьютерной томографии в Жодино, Столбцах, Солигорске и Молодечно. Отделение КТ и МРТ будет открыто и в Дзержинске. И это задачи на текущий год, — сказал губернатор.

Строительство детского многопрофильного корпуса в Борисове. Фото Алены Дроздовской

Он подчеркнул, что точная диагностика к концу 2025 года будет доступна жителям всех районов Минской области.

— Такой высокий результат достигнут благодаря усилиям, профессионализму и компетентным действиям областной и районной вертикали управленцев, руководства и специалистов предприятий реального сектора экономики. Стараниями, самоотдачей каждого труженика Минской области. Каждого из вас.

Источник: МЛЫН.BY