Новые номера для электромобилей — зеленого цвета

Во время регистрации электрических автомобилей в регистрационно-экзаменационных отделениях Госавтоинспекции их владельцы теперь будут получать зеленые номера.

1 июля вступили в силу изменения в СТБ 914-99 «Знаки регистрационные и знак отличительный транспортных средств», утвержденные постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 12 декабря 2019 г. № 70.

Изменениями в СТБ предусмотрены новые регистрационные знаки, предназначенные для различных категорий электромобилей (легковые, грузовые автомобили, автобусы) и мототранспортных средств, приводимых в движение электрическим двигателем.

Замена ранее выданных номеров на электромобили, будет проводиться по заявительному принципу в порядке, установленном для административных процедур «Внесение изменений в документы, связанные с государственной регистрацией транспортных средств».

Участие в дорожном движении электромобилей со старыми регистрационными знаками: буквы, цифры и окантовка черного цвета – не является нарушением.

Па данным сайта МВД РБ.