Новые открытия, победы и победители: Пионеры Пуховщины подвели итоги своей работы

19 мая пионерская организация отметила День пионерской дружбы. Этому празднику был посвящен отчетно-выборный сбор районной пионерской организации «Пионеры Пуховщины. Созидая настоящее, творим будущее», который собрал 22 мая в ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак» более 80 делегатов.

Среди почетных гостей: Данилович Жанна Владимировна – главный специалист управления по образованию Пуховичского райисполкома, Мазаник Елена Анатольевна – секретарь Пуховичского районного комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Василевская Ирина Александровна – заместитель председателя Пуховичского районного Совета ветеранов, Степаненко Лидия Николаевна – ветеран пионерского движения.

Участники и гости праздника окунулись в атмосферу пионерского торжества. Юные активисты вместе со своими руководителями подготовили интересную программу интерактивного проекта-демонстрации «Территория активных и успешных». Ребята и педагоги приняли участие в работе площадок: «АРТ-РУМ «Пионерский сувенир», «Марафон улыбок», «Пионер Dance»,«Бумеранг добра», «В стране ПионериЯ», посетили выставкуфотолетописей пионерских дружин и выставку достижений «ТРИумф Пионерии Пуховщины».

Вести отчетно-выборный сбор помогали ведущие – учащиеся клуба «АБВ» ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Світанак».

С приветственным словом ко всем участникам мероприятия обратилась Василевская Ирина Александровна, которая поздравила всех присутствующих с праздником, поделилась воспоминаниями о своем пионерском детстве и отметила, что все традиции советской пионерии живут и сейчас. Она поблагодарила пионеров за их стремление быть первыми во всех добрых начинаниях и пожелала им дальнейших успехов в этом.

О работе районной пионерской организации за учебный год отчиталась председатель районного Совета Елена Михайловна Коптева. В своем выступлении она рассказала о тех важных делах, в которых приняли участие пионеры района.

Дополнением к ее выступлению стали творческие отчеты пионерских дружин ГУО: «Средняя школа №2 г. Марьина Горка», «Средняя школа №4 г. Марьина Горка», «Свислочская средняя школа имени А.Г. Червякова», «Зазерская средняя школа».

Делегаты избрали новый состав районного Совета пионерской организации. Направлять его работу вновь доверено опытному лидеру Елене Михайловне Коптевой.

В этот торжественный день ряды пионеров пополнили еще 11 активных и талантливых ребят. В торжественной обстановке они дружно и искренне обещали любить свою Родину, быть добрыми, честными и справедливыми. Им предстоит почетная миссия – славными делами прославлять свою страну, развивать огромный потенциал родного края.

Юные пионеры принимали поздравление от гостя праздника, ветерана пионерского движения Лидии Николаевны Степаненко, которая пожелала им новых идей, активности и стремления к добрым делам на благо Родины.

В этот день были подведены итоги работы пионерских дружин за год. Лучшими пионерскими дружинами стали: имени Петра Гучка ГУО «Средняя школа №4 г. Марьина Горка», имени Александра Григорьевича Червякова ГУО «Свислочская средняя школа», имени Андрея Филипповича Луцевича ГУО «Зазерская средняя школа», имени Орлова Виктора Григорьевича ГУО «Средняя школа №3 г. Марьина Горка», имени Зины Портновой ГУО «Дубровская средняя школа».

Лучшие вожатые: Бривач Оксана Васильевна – педагог-организатор ГУО «Средняя школа №4 г. Марьина Горка», Захарова Елена Александровна– педагог-организатор ГУО «Свислочская средняя школа им. Александра Григорьевича Червякова», Похило Любовь Николаевна – педагог-организатор ГУО «Зазерская средняя школа», Усова Елена Васильевна –педагог-организатор ГУО «Дубровская средняя школа», Янкова Кристина Анатольевна –педагог-организатор ГУО «Средняя школа №3 г. Марьина Горка» были отмечены грамотами районного Совета ОО «БРПО» и памятными подарками, в приобретении которых помог отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи.

Дипломы в различных номинациях районных конкурсов были вручены пионерским дружинам.

Ребята разъехались по своим дружинам с хорошим настроением и новыми идеями, а их у пионеров немало, а, значит, будут новые открытия, победы и победители.