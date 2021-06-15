Новые правила валютного обмена начнут работать в Беларуси с 9 июля

Новый порядок обменных операций прописан постановлением правления Нацбанка в Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций. Подробности сообщает 1prof.by.

Документ регламентирует порядок работы касс и обменных пунктов при проведении валютных операций. В частности, теперь, передавая деньги кассиру, вы как клиент даете согласие на условия операции, в данный момент отображенные на табло обменного пункта.

То есть, даже если после передачи денег курс изменится, операция должна быть проведена по обменному курсу, действовавшему до корректировок данных.

Кроме того, новые правила разрешают юридическим лицам проводить валютно-обменные операции в банках, а также на торгах биржи самостоятельно. Также это можно делать по поручению юрлица через банк.

Помимо этого, юридическим лицам теперь можно рассчитываться наличными рублями с другими юридическими лицами – нерезидентами страны. Правда, ограничения по сумме все же имеются – до 100 базовых величин (2900 рублей).

Также новые правила наделили банк правом взимать плату в иностранной валюте по кредитам, валютно-обменным операциям на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, банковским гарантиям, другим расчетным операциям кассового обслуживания.

Банк не будет просить представить документы:

если резидент белорусского банка будет перечислять валюту на свой счет из иностранного банка;

при совершении платежей с использованием корпоративной банковской карточки по валютным договорам;

при переводе в пользу близкого родственника.

Нерезидентам страны не потребуется представлять документы, кроме паспорта, при валютно-обменных операциях.

Юридическим и физическим лицам предоставят возможность совершать валютно-обменные операции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи без участия банка.

При этом действие инструкции не затрагивает валютно-обменные операции с использованием банковских карточек и инфокиосков.

Источник: МЛЫН.ВУ