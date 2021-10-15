Новые яблони в саду вместе с учащимися Марьиногорского аграрно-технического колледжа посадил Анатолий Исаченко

В саду Марьиногорского аграрно-технического колледжа заложили новые плантации яблонь. Вместе с учащимися учреждения образования в посадке плодовых деревьев участие принимали заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко, председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа, председатель районного Совета депутатов Мария Климович.

Новые посадки займут 0,6 гектара. Предусмотрено три способа выращивания яблонь: с опорой на шпалере, просто с опорой и без опоры. Это даст возможность учащимся колледжа досконально изучить различные способы выращивания плодовых деревьев. Яблони будут плодоносить ежегодно. Первые яблоки из нового сада можно будет попробовать уже в 2023 году.

— Садоводство в Республике Беларусь, — очень перспективное направление, — отметил Анатолий Исаченко. — На мой взгляд, надо придать ему динамику. Зачем нам привозить яблоки по импорту, если мы можем обеспечить нашу страну своими плодами.

Анатолий Михайлович подчеркнул, что это не разовая акция. Совместная работа с Марьиногорским аграрно-техническим колледжем будет продолжаться.

Наталья ПАРХОМЧИК.