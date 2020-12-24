Новый год – новая форма отчета 4-фонд

Форма ведомственной отчетности «Отчет о средствах бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» (далее – отчет по форме 4-фонд) на 2021 год и указания по ее заполнению установлены в приложениях 1 и 2 к постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20.11.2020 №104 «О ведомственной отчетности на 2021 год».

Сроки и формат представления отчетности в 2021 году не изменятся. Т.е. в 2021 году необходимо будет представить отчет по форме 4-фонд:

— за I квартал 2021 г. — не позднее 20 апреля 2021 г.;

— за II квартал 2021 г. — не позднее 20 июля 2021 г.;

— за III квартал 2021 г. — не позднее 20 октября 2021 г.;

— за IV квартал 2021 г. — не позднее 20 января 2022 г.

Однако, утвержденная форма отчета претерпела ряд изменений:

— раздел I дополнен строкой 04 «Численность участников студенческих отрядов», в которой будет отражаться списочная численность участников студенческих отрядов в среднем за период, работавших по трудовому договору (контракту) и выполнявших постоянную, временную или сезонную работу один день и более.

— в разделе II появилась строка «участникам студенческих отрядов», которой присвоен порядковый номер 07. В данной строке будет отражаться общая сумма выплат в денежном и (или) натуральном выражении, начисленная участникам студенческих отрядов, включая вознаграждения по гражданско-правовым договорам, на которые начисляются взносы в соответствии с законодательством. Сумма по данной строке участвует при формировании общей суммы выплат, на которую начисляются обязательные страховые взносы, отражаемую по строке 05.

Справочно! Дополнение формы отчета вышеназванными строками является актуальным, т.к. принимающие организации, освобождаются от уплаты обязательных страховых взносов на пенсионное страхование для работодателей в части выплат, начисленных в пользу участников студенческих отрядов1.

— в разделе V отсутствует строка «Сведения о применении гибких систем оплаты труда» (в последний раз данная информация, заполняемая коммерческими организациями по итогам года, будет отражена в отчете формы 4-фонд за январь – декабрь 2020 год по строке 47).

— в связи с вышеизложенным изменилась кодировка иных строк отчета.

Таким образом, в связи с введенными новшествами ожидается обновление версии программы «Отчет 4-фонд». Это значит, чтобы сдать отчет 4-фонд за I квартал 2021 года в электронном виде – программу необходимо будет обновить.

Обращаем внимание, что в срок не позднее 20 января 2021 года необходимо предоставить в органы фонда по месту постановки на учет отчет формы 4-фонд за январь – декабрь 2020 года по форме, установленной Постановлением Минтруда и соцзащиты от 29.11.2019 N 62 (далее – Указания №62). Важной особенностью которого, является заполнение по итогам года строки 03 раздела I, которая для коммерческих организаций со средней численностью работников за предыдущий календарный год до 100 человек включительно, устанавливает порядок уплаты обязательных страховых взносов на 2021 год.

Справочно! Строку 03 заполняют плательщики из числа коммерческих организаций, имеющие право на уплату платежей в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь ежеквартально, в отчете за январь–декабрь. Показатель данной строки не может превышать 100 человек и отражает среднюю численность работников в целом по юридическому лицу, включая филиалы и представительства2.

Таким образом, заполненная 03 строка в отчете формы 4-фонд за январь – декабрь 2020 года даст возможность плательщикам из числа коммерческих организаций со средней численностью работников до 100 человек включительно уплачивать обязательные страховые взносы в бюджет фонда с января 2021 г. ежеквартально3.

Но помните, что в случае нарушения в 2021 году установленных сроков уплаты указанных платежей вышеназванная категория плательщиков начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имелось нарушение, уплачивает их в 2021 году ежемесячно в сроки, предусмотренные в частях первой и второй п. 4 Положения об уплате.

Пуховичский райотдел МОУ ФСЗН.