Новый лифт – ваша безопасноть!

Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации лифтового оборудования – одна из основных задач Минского областного управления Госпромнадзора.

Одним из направлений государственного надзора в области промышленной безопасности, осуществляемого Госпромнадзором, является надзор за обеспечением исправного состояния и безопасной эксплуатацией лифтового оборудования.

В Беларуси в рамках программы развития жилищно-коммунального хозяйства разработана программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 № 326. Она включает в себя подпрограмму «Безопасный лифт», которая предусматривает замену (модернизацию) лифтов, отработавших нормативный срок службы, в жилом фонде.

Справочно: Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» установлено, что лифты отработавшие назначенный срок службы, должны быть приведены в соответствие требованиям ТР ТС 011/2011 не позднее 15 февраля 2020 года. Невыполнение данного регламента повлечет приостановку лифтов до приведения технических устройств в соответствие требованиям. Техническим регламентом ужесточены требования к конструкции лебедки, кабины, дверей шахты, ограничителя скорости и электрооборудования, что составляет более 80 % всего оборудования лифта. Так, значительно повышены требования к устройству системы тормоза, введена обязательность установки щита под порогом кабины, обеспечивающего защиту людей от падения в шахту, введены изменения в конструкцию лифтов, обеспечивающие более безопасную эвакуацию пассажиров, нормативы дополнены требованиями по наличию освещения кабины и связи с диспетчерским пультом в случае отключения электроэнергии, по обеспечению безопасности лифта при его использовании инвалидами, по пожарной безопасности.

Решением СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ от 19 Декабря 2020 года были внесены изменения в пункт 5.5 статьи 6 ТР ТС 011/2011 «лифты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу настоящего технического регламента и отработавшие назначенный срок службы должны быть приведены в соответствие с требованиями настоящего технического регламента в срок, не превышающий 7 лет с даты вступления в силу настоящего технического регламента», слова 7 лет заменить на 12 лет.

В Минском областном управлении заре­гистрирован 4281 лифт, из них 671 лифтов или 15.6%, отработали нормативный срок службы, в том числе 484 – пассажирских.

В соответствии с подпрограммой «Безопасный лифт» в Минской области:

с 2016-2019 год в Минской области заменено 675 лифтов.

На 2020 год было запланировано к замене (модернизации) 130 лифтов. По состоянию на 18.12.2020 года была произведена замена 128 лифтов, 2 лифта проходят процедуру приемо-сдаточных испытаний.

Вопрос замены технических устройств, отработавших нормативный срок службы, в Минской области выносился управлением на рассмотрение комиссии по чрезвычайным ситуациям при Минском облисполкоме. Минское областное управление Госпромнадзора совместно с Минским облисполкомом будут осуществлять взаимодействие в разработке планов графиков замены (модернизации) лифтового оборудования, и обеспечивать контроль их выполнения.

Реализация указанных планов и принятые в последнее время законодательные акты позволят заменить устаревшее оборудование, тем самым обеспечить безопасность пассажиров.

Антон Мойсинович, ведущий государственный инспектор отдела надзора Минского областного управления Госпромнадзора.