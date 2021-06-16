Новый магазин  «ДИО!ДЕЖДА» приглашает за покупками!

До 20-го июня на всю женскую одежду действует скидка 15 процентов!

Посетителям магазина предлагают большой выбор мужской, женской, детской одежды и обуви. В ассортименте широкий перечень моделей самых разнообразных фасонов и размеров. Именно поэтому каждый покупатель сможет подобрать себе что-то по вкусу и исходя из своих предпочтений!

Вам обязательно понравится наличие широкого выбора постельного белья, галантереи для взрослых и детей, электроники и товаров бытового использования. Зарядные устройства, кепки и панамы, штатив для телефона — все это и многое другое вы сможете найти в магазине «ДИО!ДЕЖДА», который находится по адресу: г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 63 (здание напротив рынка). Работает магазин с 9.00 до 18.00.

ООО “Ареопагетика” УНП 693150085