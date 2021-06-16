Коротко о разном Реклама 

Новый магазин  «ДИО!ДЕЖДА» приглашает за покупками!

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До 20-го июня на всю женскую одежду действует скидка 15 процентов!

Посетителям магазина предлагают большой  выбор мужской, женской, детской одежды и обуви.  В ассортименте широкий перечень моделей самых разнообразных фасонов и размеров.  Именно поэтому каждый покупатель сможет подобрать себе что-то по вкусу и исходя из своих предпочтений!

Вам обязательно  понравится  наличие широкого выбора  постельного  белья, галантереи для взрослых  и детей,  электроники  и  товаров  бытового  использования. Зарядные устройства, кепки и панамы, штатив для телефона —  все это и многое другое вы сможете найти в магазине  «ДИО!ДЕЖДА»,  который  находится  по адресу: г. Марьина Горка,  ул.  Ленинская, 63 (здание напротив рынка). Работает магазин с 9.00 до 18.00.

ООО “Ареопагетика” УНП 693150085

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