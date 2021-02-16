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Новый штамм COVID-19 обнаружен в Великобритании — он может быть устойчив к антителам

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Ученые из Эдинбургского университета выявили еще один вариант коронавируса. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на The Guardian.

Штамм B1525 был обнаружен путем секвенирования образцов вируса из 10 стран, включая Данию, Австралию, США, при этом 32 случая выявлены в Великобритании.

Новый штамм имеет ряд мутаций, которые обеспокоили исследователей. Например, мутация E484K в шиповидном белке позволяет вирусу проникать в клетки. Эта мутация есть в штаммах, появившихся в Южной Африке и Бразилии. Считается, что она помогает вирусу уклоняться от нейтрализующих антител, вырабатываемых организмом.

Пока не известно будет ли новый штамм COVID-19 быстрее распространяется и устойчив ли он к вакцинам. Специалисты призывают власти расширить масштабы тестирования на коронавирусную инфекцию в регионах, где был обнаружен новый вариант вируса.

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