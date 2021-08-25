Предусмотрен новый вид ответственности за неоднократное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления

Законом Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности» Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК) дополнен статьей 317-2. Указанное изменение вступило в законную силу с 19.06.2021.

Уголовная ответственность по ст.317-2 УК предусмотрена за неоднократное управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления транспортным средством. В соответствии с примечанием к данной статье деяние признается совершенным неоднократно, если в течение одного года после наложения административного взыскания за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, предусмотренного ч.2 ст.18.14 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП), это лицо вновь управляло транспортным средством, не имея права управления этим средством.

Уголовной ответственности по ст.317-2 УК подлежит лицо, на которое после 01 марта 2021 г. наложено административное взыскание за правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.18.14 КоАП, и управлявшее после 19 июня 2021 г. транспортным средством, не имея права управления таким средством.

В соответствии со ст.27 Закона Республики Беларусь «О дорожном движении» (далее – Закон) лицо считается не имеющим права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной со дня:

— истечения установленного срока действия водительского удостоверения — до обмена водительского удостоверения; — истечения срока, указанного в части шестой статьи 5 Закона, — до получения водительского удостоверения;

Справочно. Согласно ч.6 ст.5 Закона лица, переехавшие на постоянное жительство в Республику Беларусь и имеющие действительное водительское удостоверение, выданное иностранным государством, считаются не имеющими права управления механическими транспортными средствами, самоходными машинами на территории Республики Беларусь по истечении 90 дней с даты выдачи таким лицам паспорта гражданина Республики Беларусь или вида на жительство в Республике Беларусь до получения такими лицами водительского удостоверения в Республике Беларусь.

— отказа водителя механического транспортного средства, самоходной машины от медицинского переосвидетельствования — до прохождения медицинского переосвидетельствования; — лишения в установленном порядке права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной — на срок лишения или до получения права управления механическим транспортным средством, самоходной машиной;

-выдачи выписки из медицинских документов, подтверждающей наличие заболевания или противопоказания, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами;

— вступления в законную силу вынесенного судом определения о временном ограничении права должника на управление механическими транспортными средствами.

Согласно сведениям УВД Минского облисполкома за пять месяцев с начала действия нового КоАП в Минской области зарегистрировано 4 576 административных правонарушений, предусмотренных ст.18.14 КоАП, из них по ч.2 ст.18.14 КоАП – более 250.

Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства

и законностью правовых актов прокуратуры Минской области

Наталья Мостова.